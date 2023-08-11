Война Пятьсот тридцать четвертый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 10 августа читайте здесь.
Главные новости:
- В Москве в районе Карамышевской набережной упал беспилотник. Предположительно, из-за него второй раз за день закрывали воздушное пространство над аэропортом Внуково.
- Россия нанесла удар по Киеву. Обломки ракеты упали на территории детской больницы.
- Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде. Восемь человек числятся пропавшими без вести.
- Курский губернатор сообщил о двух сбитых украинских беспилотниках. Из-за них больше часа было закрыто воздушное пространство над Внуково.
Минобороны РФ также отчиталось о ситуации с беспилотником в Москве. Ведомство заявило, что пресекло «попытку киевского режима осуществить террористическую атаку» по некоему объекту на территории города.
«БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — заявили в Минобороны.
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что силы ПВО сбили беспилотник в районе Карамышевской набережной
«Была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте», — написал Собянин в своем телеграм-канале.
Машины скорой помощи и пожарных едут к месту взрыва в районе Карамышевской набережной, пишет РИА Новости.
Война, становящаяся затяжной, создала для коррупции в Украине новые возможности. По данным Киевского международного института социологии, украинцы считают коррупцию второй по значимости проблемой страны после российской агрессии (эту точку зрения поддерживают 89% респондентов). Команда Владимира Зеленского инициирует расследования и чистки в госаппарате, но эти меры пока выглядят недостаточно системными. Одновременно центральная власть использует общественное недовольство тратами на благоустройство и озеленение городов в своем давнем конфликте с всенародно избранными градоначальниками. Журналист и независимый исследователь украинской политики Константин Скоркин рассказывает об антикоррупционной кампании в разгар войны.
Еще видео пролета беспилотника, который взорвался в Северо-Западном административном округе Москвы.
Фрагменты упавшего беспилотника нашли в парковой зоне 67-й горбольницы имени Ворохобова, утверждает Mash. Больница находится неподалеку от Карамышевской набережной, где, как сообщалось, произошел взрыв.
Baza опубликовала видео беспилотника, который, как предполагается, взорвался в районе набережной и больницы.
Тем временем аэропорт Внуково возобновил работу. Ограничения на прием и вылет самолетов сняли.
«Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев сообщает о звуках взрыва в подмосковном Красногорске.
В Оболонском районе Киева нашли еще два места падения обломков ракеты, сообщил Виталий Кличко.
Один из обломков найден на открытой местности в одном из дачных кооперативов. На улице Богатырской повреждена крыша частного дома. Люди не пострадали.
Ранее мэр города сообщал о падении обломков на территории детской больницы.
Тем временем российские телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев сообщают о взрыве в районе Карамышевской набережной в Москве. По предварительным данным, взорвался беспилотник, пишет Baza.
Воздушное пространство над аэропортом Калуги и Внуково закрыто для безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил РИА Новости представитель авиавластей.
Акционеры и совет директоров компании VK решили прекратить ее деятельность на Британских Виргинских Островах, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу VK.
Новую регистрацию VK получит в «российском офшоре» — на острове Октябрьский в Калининградской области. Также компания объявила о том, что уйдет с Лондонской фондовой биржи.
Совет директоров VK одобрил возможность перерегистрации компании в России в феврале. В VK объяснили это решение тем, что подавляющее большинство ее активов «базируется и приносит выручку в России», а также «передовой практикой публичных компаний по выходу из иностранных офшорных юрисдикций».
Курс евро на торгах на Московской бирже поднялся выше 108 рублей впервые с 24 марта 2022 года
Последствия российского обстрела Запорожья
Вечером 10 августа российские войска нанесли ракетный удар по городу Запорожье. По последним данным, один человек погиб и 16 человек, в том числе четверо детей, получили ранения.
Власти Украины сообщили, что российские войска атаковали объект гражданской инфраструктуры ракетой «Искандер-К». О каком объекте идет речь, не уточняется. СМИ считают, что под удар попала гостиница Reikartz. В ООН заявили, что в этом отеле останавливались сотрудники организации и других гуманитарных миссий.
В регионах Украины начали отменять воздушную тревогу. Она длилась около часа.
Во Внуково подтвердили ограничения на прием и вылет самолетов
Ограничения введены во Внуково с 9:40, часть рейсов перенаправлены в другие аэропорты, рассказали РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Телеграм-канал Shot пишет, что неизвестный объект, из-за которого во Внуково был введен план «Ковер», летел в районе Можайска на низкой высоте и маленькой скорости. Его засекли радары, опознавательной метки на нем не было. Другие телеграм-каналы сообщали, что речь идет о беспилотнике.
Как сообщало издание «Осторожно, Москва», в ночь на 11 августа аэропорт Внуково уже закрывался из-за беспилотников в Калужской области. Вылеты и прилеты приостанавливали более чем на час.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в Киеве произошли взрывы. Он попросил местных жителей оставаться в укрытиях.
В свою очередь Херсонская областная прокуратура сообщает, что с начала суток российские войска трижды атаковали населенные пункты региона.
По данным ведомства, около 4:00 россияне обстреляли поселок в Херсонской городской общине. Три местных жительницы госпитализированы с минно-взрывными травмами.
В районе 8:30 армия России нанесла артиллерийский удар по Херсону. Снаряды упали вблизи жилой многоэтажки. Осколочное ранение получила женщина. Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал о двух пострадавших.
Также утром в Бериславском районе российский дрон атаковал пункт выдачи гуманитарной помощи. Повреждены автомобили и другая гражданская инфраструктура.
По всей Украине объявлена воздушная тревога
Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете российского истребителя МиГ-31К.
Два человека пострадали при обстреле Херсона, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, утром 11 августа российские войска нанесли удар по городу, попав в многоэтажку.
В городе Берислав, по информации Ермака, при атаке беспилотника ранения получил один человек. Чиновник опубликовал фотографии последствий атак.
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Судебные приставы начали списывать долги бывшим заключенным, которые воюют в Украине в подразделении «Шторм Z», пишет «Верстка», которая изучила картотеку Федеральной службы судебных приставов.
Так, по данным картотеки, приставы прекращают исполнительные производства по неоплаченным кредитам, государственным пошлинам и гражданским искам в отношении бойцов «Шторм Z», несмотря на то, что у должников есть источники дохода.
«Верстка» приводит пример бойца «Шторма Z» Павла Алехина из 71-го гвардейского мотострелкового полка. 28 июня тамбовский пристав закрыл сразу 11 исполнительных производств в отношении бывшего заключенного на общую сумму 639 тысяч рублей.
При этом самым крупным долгом Алехина в 321 тысячу рублей была компенсация по гражданскому иску в рамках уголовного дела. Выплаты требовала подруга пенсионерки, за убийство которой в декабре 2022 года Алехина приговорили к 26 годам колонии.
Опрошенные изданием юристы считают, что подобная практика незаконна. В соответствии с законом, участники боевых действий могут претендовать лишь на временную приостановку исполнительных производств.
Разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде завершен, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Власти нашли четырех человек, которые считались пропавшими без вести. Остается неизвестной судьба еще восьми человек.
- Взрыв в Сергиевом Посаде произошел 9 августа. Один человек погиб, еще, по последним данным, 80 пострадали.
- По версии следствия, взрыв произошел на складе пиротехники компании «Пиро-Росс», которых находился рядом с Загорским оптико-механическим заводом. По уголовному делу о нарушении требований промышленной безопасности задержан технический директор компании Сергей Чанкаев.
- После взрыва СМИ обращали внимание на нестыковки в официальной версии о случившемся.
В ночь на 11 августа в Курской области сбили два украинских беспилотника
Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, силы ПВО уничтожили дроны на подлете к Курску около 23:00 10 августа. Других подробностей случившегося он не привел.