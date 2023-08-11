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Война Пятьсот тридцать четвертый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 10 августа читайте здесь.

Главные новости:

  • В Москве в районе Карамышевской набережной упал беспилотник. Предположительно, из-за него второй раз за день закрывали воздушное пространство над аэропортом Внуково.
  • Россия нанесла удар по Киеву. Обломки ракеты упали на территории детской больницы.
  • Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде. Восемь человек числятся пропавшими без вести.
  • Курский губернатор сообщил о двух сбитых украинских беспилотниках. Из-за них больше часа было закрыто воздушное пространство над Внуково.

Минобороны РФ также отчиталось о ситуации с беспилотником в Москве. Ведомство заявило, что пресекло «попытку киевского режима осуществить террористическую атаку» по некоему объекту на территории города.

«БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — заявили в Минобороны.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что силы ПВО сбили беспилотник в районе Карамышевской набережной

«Была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте», — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Машины скорой помощи и пожарных едут к месту взрыва в районе Карамышевской набережной, пишет РИА Новости.

Война, становящаяся затяжной, создала для коррупции в Украине новые возможности. По данным Киевского международного института социологии, украинцы считают коррупцию второй по значимости проблемой страны после российской агрессии (эту точку зрения поддерживают 89% респондентов). Команда Владимира Зеленского инициирует расследования и чистки в госаппарате, но эти меры пока выглядят недостаточно системными. Одновременно центральная власть использует общественное недовольство тратами на благоустройство и озеленение городов в своем давнем конфликте с всенародно избранными градоначальниками. Журналист и независимый исследователь украинской политики Константин Скоркин рассказывает об антикоррупционной кампании в разгар войны.

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В Украине в разгар войны началась кампания против коррупции, многомиллионных трат на перекладывание плитки и взяток в военкоматах Сможет ли команда Зеленского преодолеть внутренний кризис?

Читайте на «Медузе»

В Украине в разгар войны началась кампания против коррупции, многомиллионных трат на перекладывание плитки и взяток в военкоматах Сможет ли команда Зеленского преодолеть внутренний кризис?

Еще видео пролета беспилотника, который взорвался в Северо-Западном административном округе Москвы.

Фрагменты упавшего беспилотника нашли в парковой зоне 67-й горбольницы имени Ворохобова, утверждает Mash. Больница находится неподалеку от Карамышевской набережной, где, как сообщалось, произошел взрыв.

Baza опубликовала видео беспилотника, который, как предполагается, взорвался в районе набережной и больницы.

Тем временем аэропорт Внуково возобновил работу. Ограничения на прием и вылет самолетов сняли.

«Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев сообщает о звуках взрыва в подмосковном Красногорске.

В Оболонском районе Киева нашли еще два места падения обломков ракеты, сообщил Виталий Кличко.

Один из обломков найден на открытой местности в одном из дачных кооперативов. На улице Богатырской повреждена крыша частного дома. Люди не пострадали.

Ранее мэр города сообщал о падении обломков на территории детской больницы.

Подробности обстрела

Тем временем российские телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев сообщают о взрыве в районе Карамышевской набережной в Москве. По предварительным данным, взорвался беспилотник, пишет Baza.

Воздушное пространство над аэропортом Калуги и Внуково закрыто для безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил РИА Новости представитель авиавластей.

Акционеры и совет директоров компании VK решили прекратить ее деятельность на Британских Виргинских Островах, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу VK.

Новую регистрацию VK получит в «российском офшоре» — на острове Октябрьский в Калининградской области. Также компания объявила о том, что уйдет с Лондонской фондовой биржи.

Совет директоров VK одобрил возможность перерегистрации компании в России в феврале. В VK объяснили это решение тем, что подавляющее большинство ее активов «базируется и приносит выручку в России», а также «передовой практикой публичных компаний по выходу из иностранных офшорных юрисдикций».

Курс евро на торгах на Московской бирже поднялся выше 108 рублей впервые с 24 марта 2022 года

Последствия российского обстрела Запорожья

Вечером 10 августа российские войска нанесли ракетный удар по городу Запорожье. По последним данным, один человек погиб и 16 человек, в том числе четверо детей, получили ранения.

Власти Украины сообщили, что российские войска атаковали объект гражданской инфраструктуры ракетой «Искандер-К». О каком объекте идет речь, не уточняется. СМИ считают, что под удар попала гостиница Reikartz. В ООН заявили, что в этом отеле останавливались сотрудники организации и других гуманитарных миссий.

Гостиница Reikartz, пострадавшая при обстреле Запорожья. 10 августа 2023 года
Viacheslav Ratynskyi / Reuters / Scanpix / LETA

В регионах Украины начали отменять воздушную тревогу. Она длилась около часа.

Во Внуково подтвердили ограничения на прием и вылет самолетов

Ограничения введены во Внуково с 9:40, часть рейсов перенаправлены в другие аэропорты, рассказали РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

Телеграм-канал Shot пишет, что неизвестный объект, из-за которого во Внуково был введен план «Ковер», летел в районе Можайска на низкой высоте и маленькой скорости. Его засекли радары, опознавательной метки на нем не было. Другие телеграм-каналы сообщали, что речь идет о беспилотнике.

На территорию одной из детских больниц Киева упали обломки ракеты, сообщил мэр города Виталий Кличко. По его данным, пострадавших и разрушений нет.

Начальник Киевской военной администрации Сергей Попко уточнил, что обломки упали на территории больницы в Оболонском районе Киева.

Как сообщало издание «Осторожно, Москва», в ночь на 11 августа аэропорт Внуково уже закрывался из-за беспилотников в Калужской области. Вылеты и прилеты приостанавливали более чем на час.

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Телеграм-каналы «112» и Baza утверждают, что небо над аэропортом Внуково закрыто, объявлен режим «Ковер».

По предварительной информации «112», в районе Кубинки был замечен беспилотник, который летит в сторону Москвы.

Местные власти это сообщение пока не комментировали.

В Хмельницком и Винницкой области также слышны звуки взрывов, сообщает «Суспільне». Местные власти это пока не комментировали.

Обновление. Власти Хмельницкой области сообщили о работе ПВО.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в Киеве произошли взрывы. Он попросил местных жителей оставаться в укрытиях.

Украинские СМИ сообщают о звуках взрывов в Киеве. По данным Воздушных сил ВСУ, украинские военные зафиксировали запуски ракет «Кинжал» в сторону Киевской области. Военная администрация Киева сообщает о работе ПВО.

В свою очередь Херсонская областная прокуратура сообщает, что с начала суток российские войска трижды атаковали населенные пункты региона.

По данным ведомства, около 4:00 россияне обстреляли поселок в Херсонской городской общине. Три местных жительницы госпитализированы с минно-взрывными травмами.

В районе 8:30 армия России нанесла артиллерийский удар по Херсону. Снаряды упали вблизи жилой многоэтажки. Осколочное ранение получила женщина. Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал о двух пострадавших.

Также утром в Бериславском районе российский дрон атаковал пункт выдачи гуманитарной помощи. Повреждены автомобили и другая гражданская инфраструктура.

По всей Украине объявлена воздушная тревога

Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете российского истребителя МиГ-31К.

Два человека пострадали при обстреле Херсона, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, утром 11 августа российские войска нанесли удар по городу, попав в многоэтажку.

В городе Берислав, по информации Ермака, при атаке беспилотника ранения получил один человек. Чиновник опубликовал фотографии последствий атак.

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Судебные приставы начали списывать долги бывшим заключенным, которые воюют в Украине в подразделении «Шторм Z», пишет «Верстка», которая изучила картотеку Федеральной службы судебных приставов.

Так, по данным картотеки, приставы прекращают исполнительные производства по неоплаченным кредитам, государственным пошлинам и гражданским искам в отношении бойцов «Шторм Z», несмотря на то, что у должников есть источники дохода.

«Верстка» приводит пример бойца «Шторма Z» Павла Алехина из 71-го гвардейского мотострелкового полка. 28 июня тамбовский пристав закрыл сразу 11 исполнительных производств в отношении бывшего заключенного на общую сумму 639 тысяч рублей.

При этом самым крупным долгом Алехина в 321 тысячу рублей была компенсация по гражданскому иску в рамках уголовного дела. Выплаты требовала подруга пенсионерки, за убийство которой в декабре 2022 года Алехина приговорили к 26 годам колонии.

Опрошенные изданием юристы считают, что подобная практика незаконна. В соответствии с законом, участники боевых действий могут претендовать лишь на временную приостановку исполнительных производств.

Что известно о подразделении «Шторм»

Минобороны России сформировало из заключенных штурмовое подразделение «Шторм». Оно несет в Украине «катастрофические потери» — в том числе попадая под огонь по своим Главное из расследования CNN

Что известно о подразделении «Шторм»

Минобороны России сформировало из заключенных штурмовое подразделение «Шторм». Оно несет в Украине «катастрофические потери» — в том числе попадая под огонь по своим Главное из расследования CNN

Разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде завершен, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Власти нашли четырех человек, которые считались пропавшими без вести. Остается неизвестной судьба еще восьми человек.

  • Взрыв в Сергиевом Посаде произошел 9 августа. Один человек погиб, еще, по последним данным, 80 пострадали.
  • По версии следствия, взрыв произошел на складе пиротехники компании «Пиро-Росс», которых находился рядом с Загорским оптико-механическим заводом. По уголовному делу о нарушении требований промышленной безопасности задержан технический директор компании Сергей Чанкаев.
  • После взрыва СМИ обращали внимание на нестыковки в официальной версии о случившемся.
о взрыве в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде на складе пиротехники произошел мощный взрыв. Во многих домах выбило окна. Один человек погиб, десятки пострадали

о взрыве в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде на складе пиротехники произошел мощный взрыв. Во многих домах выбило окна. Один человек погиб, десятки пострадали

В ночь на 11 августа в Курской области сбили два украинских беспилотника

Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, силы ПВО уничтожили дроны на подлете к Курску около 23:00 10 августа. Других подробностей случившегося он не привел.