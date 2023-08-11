Война Пятьсот тридцать четвертый день. Онлайн «Медузы»

Минобороны РФ также отчиталось о ситуации с беспилотником в Москве. Ведомство заявило, что пресекло «попытку киевского режима осуществить террористическую атаку» по некоему объекту на территории города.

«БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — заявили в Минобороны.