«У тебя есть проблема, поговорим об этом. Вас встречает Лига опасного интернета» Оксимирон посвятил новую песню цензуре в России и музыкантам, которые встречаются с Екатериной Мизулиной

Рэпер Оксимирон выпустил новый трек «Лига опасного интернета», посвященный цензуре в российской музыке, безопасного интернета и ее руководителю Екатерине Мизулиной. В треке, в частности, упоминается рэпер Scally Milano, который писал обращение к Мизулиной, обещая «изменить вектор своего творчества», удалить со стримингов песни, нарушающие закон, и «заняться полезной для молодежи своей страны деятельностью». С Мизулиной также встречались Инстасамка и Хофманнита, которые заявили, что «планируют удалить все треки, которые содержат опасную информацию».

Осторожно, в треке есть мат

oxxxymironofficial

Как встречи молодых российских музыкантов с Екатериной Мизулиной влияют на независимую музыкальную сцену в России — обсуждаем в подкасте «Что случилось»

Все эпизоды Инстасамка, Hofmannita и Scally Milano меняют тексты песен по требованию провластной активистки Мизулиной (и еще зачем-то фотографируются с ней). Что это вообще такое? 00:00 38:59