Российский рэпер Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев) объявил, что намерен «изменить вектор своего творчества», удалить со стримингов песни, нарушающие закон, и «заняться полезной для молодежи своей страны деятельностью». Такой пост он опубликовал в своем телеграм-канале, обращаясь к главе Екатерине Мизулиной.

22 апреля концерт музыканта в Петербурге остановила полиция после первой песни. Как писала «Фонтанка», правоохранительные органы выявили на мероприятии среди зрителей шестерых подростков в состоянии опьянения. По итогам было возбуждено уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (часть 1 статьи 151 УК).

Екатерина Мизулина, комментируя новость о сорванном концерте, писала в своем телеграм-канале, что жаловалась в правоохранительные органы на пропаганду употребления запрещенных веществ в песнях Scally Milano.

25 апреля появилась информация, что рэпер улетел из России в Дубай, а его концерт в Москве, запланированный на 28 апреля, отменен. Вскоре Scally Milano опубликовал новый трек «Дай мне шанс» и обращение к Мизулиной.

Официальное обращение к представителям организации «Лига Безопасного Интернета» и непосредственно к Мизулиной Екатерине Михайловне, а также ко всем причастным и представителем различных органов. Я, Дмитриев Даниил, известный под псевдонимом Scally Milano, хочу заявить, что своим творчеством не преследовал цели пропагандировать или романтизировать употребление наркотических веществ и нарушение законов Российской Федерации. Сам я не являюсь человеком, употребляющим вещества, не нарушал законов, все действия в моих песнях являются творческим повествованием, как Вы и заметили. Я осознал свои ошибки и готов полностью пересмотреть взгляд на творчество. Мы с командой начали работу над удалением с площадок треков, в которых могут быть использованы слова или выражения, попадающие под понятие нарушения закона. Также я готов полностью изменить вектор своего творчества, который теперь будет направлен на позитивный манер, вдохновляющий к хорошим и правильным действиям. Этой ночью у меня вышла песня, которая ознаменует начало направления моей музыки в позитивную сторону. Мне стало понятно, что мое творчество не только является набором слов для развлечения, но и может иметь влияние на умы, а значит и нести за собой последствия. Я никогда не хотел и не хочу в будущем причинять кому-либо вреда. Поэтому я переформатирую с площадок любые свои работы, где тем или иным образом фигурирует деструктивное поведение и запрещенные вещества. Также я призываю всех своих коллег отказаться от подобных тем и последовать моему примеру, так как очевидно, что это приобретает масштабы и становится угрозой для не окрепших умов, которые видят в нас кумиров. Мы должны быть примером для подражания, но с правильными ценностями. Я призываю всех исполнителей становиться ответственнее. Настал момент все менять в лучшую сторону, и я хочу повлиять на это. Я хочу не словом, а делом доказать свою готовность заниматься полезной для молодежи своей страны деятельностью, раз уж я стал неким ориентиром для нее.

Как пишет The Flow, отдельные треки Scally Milano действительно пропали из «Яндекс Музыки», «VK Музыки» и Apple Music.

Екатерина Мизулина заявила, что готова дать шанс рэперу, попросив правоохранительные органы «обратить внимание на обращение исполнителя и быть снисходительнее».

Год назад Scally Milano в интервью «Вписке» говорил, что не намерен цензурировать свою музыку в угоду властям.