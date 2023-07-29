В Москве арестовали уличного художника Philippenzo, автора работ «Изроссилование», «Поцелуи» и «Цинк наш»

Суд в Москве арестовал на 15 суток уличного художника Филиппа Козлова, известного под псевдонимом Philippenzo, сообщает «Би-би-си». О задержании художника ранее писал художник Артем Лоскутов.

Как сообщает «Би-би-си», Козлов находился в Грузии, а 29 июля он вернулся в Россию. Его задержали в аэропорту, где на него составили протокол о неповиновении полиции (статья 19.3 КоАП).

Philippenzo известен как автор граффити с политическими высказываниями, в том числе широкую известность ему принесла работа «Поцелуи». Лоскутов опубликовал в твиттере фотографию одной из последних антивоенных работ Philippenzo в Москве, которую художник сделал 12 июня.

«Би-би-си» отмечает, что ранее на Козлова неоднократно составляли протоколы о «дискредитации» российской армии, в том числе за другую его антивоенную работу «Цинк наш».

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