«Важные истории»: больше 800 человек поступили в лучшие российские вузы по квотам для участников войны. Большинство из них сдали ЕГЭ на баллы ниже проходных

В российские вузы поступили более 800 человек по квотам для участников войны в Украины и их детей, большинство из них сдали ЕГЭ на баллы ниже проходных или вообще его не сдавали. Об этом сообщают «Важные истории».

Всего по квоте в такие вузы на бюджетную форму обучения поступили как минимум 833 человека. Издание проанализировало приказы о зачислении в бакалавриат и специалитет на очную форму обучение, опубликованные к 9 августа на сайтах 13 из 15 лучших по мировым стандартам российских вузов. Больше всего льготников по (таким образом помечают участников войны в Украине и их детей) поступило в ВШЭ, МГУ и Уральский федеральный университет.

Каждый четвертый (203 человека) поступил на бюджет «без вступительных испытаний», пишут «Важные истории». Согласно подсчетам издания, 429 человек из поступивших по квоте сдали ЕГЭ хуже, чем нужно для поступления без льготы. С такими баллами их не взяли бы на факультеты, на которые они в итоге смогли поступить.

«Важные истории» также обратили внимание, что поступившие по «отдельной квоте» будут заниматься «американскими и африканскими исследованиями» в МГУ, учиться «расследованиям экономических преступлений» в ВШЭ и «академическому пению» в СПбГУ, изучать «боеприпасы и взрыватели», «ракетное оружие» и «космонавтику» в МГТУ имени Баумана.

«Бумага» пишет, что в Санкт-Петербурге военной льготой попытались воспользоваться как минимум 1 177 человек. Родители 47 из них точно воюют в Украине, отмечает издание. Чаще всего абитуриенты хотели поступить на IT-направления (344 человека). Еще 310 абитуриентов хотели изучать прикладную математику, физику и химическую технологию.

По подсчетам «Бумаги», по «отдельной квоте» в петербургские вузы поступил как минимум 261 человек.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев рассказывали, что от участников войны в Украине и членов их семей были поданы более девяти тысяч заявлений на поступление в вуз, в приоритетном порядке зачислены почти семь тысяч человек. По его словам, вузы рассматривали каждый запрос отдельно и при необходимости предоставляли места абитуриентам, не прошедшим по квоте за счет собственных средств.