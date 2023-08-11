Прокуратура Москвы призвала «не поддаваться на провокации» и предупредила об ответственности за фейки о «событиях в столице». О каких событиях идет речь, она не уточнила

Прокуратура Москвы выпустила заявление, в котором говорится, что в соцсетях появляется информация, содержащая «недостоверные сведения» о «событиях и происшествиях в столице». Ведомство призвало «не поддаваться на провокации».

Прокуратура также отметила, что в соцсетях появляется «авторский контент, основанный лишь на субъективных суждениях его создателя, не располагающего проверенными данными об истинных причинах и условиях произошедшего».

«Распространение подобных фейков нацелено на дестабилизацию обстановки в городе, искусственное формирование ложного общественного мнения о событиях и происшествиях, создание негативного информационного воздействия на граждан. <…> Рекомендуем жителям столицы не распространять в публичном пространстве непроверенную информацию и визуальные материалы, которые могут вызвать неоднозначное восприятие у общества», — говорится в сообщении.

Прокуратура также предупредила, что за публичное распространение «ложной общественно значимой информации» предусмотрена ответственность.

О каких именно событиях и происшествиях идет речь, прокуратура не уточняет.

Днем 11 августа в Москве в районе Карамышевской набережной взорвался беспилотник. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что дрон был ликвидирован средствами ПВО. В результате падения обломков никто не пострадал, серьезных разрушений нет, заявил Собянин.

9 и 10 августа власти Москвы также сообщали, что беспилотники пытались атаковать столицу, но были сбиты на подлете к городу.

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