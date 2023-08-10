Собянин сообщил, что на подлете к Москве сбиты два беспилотника. Внуково и Домодедово вводили ограничения на прием и вылет самолетов

Силы ПВО сбили два ударных беспилотника, летящих в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам дроны сбили около четырех часов утра, один — в Калужской области, другой — в районе ЦКАД. Других подробностей он не привел.

Минобороны России сообщило «о пресечении попытки киевского режима осуществить террористические атаки» с помощью беспилотников. Ведомство заявило об уничтожении двух беспилотников, летящих в направлении Москвы. Их сбили в Малоярославском районе Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области.

Московские аэропорты Внуково и Домодедово в ночь на 10 августа вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. В пресс-службе Внуково сказали РИА Новости, что «по независящим от аэропорта причинам» ограничения на прием и выпуск самолетов были введены с 02:43 по 05:15. В Домодедово заявили, что ограничения вводились «в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов».

Телеграм-канал Baza писал, что в аэропорту Внуково ночью вводили план «Ковер», который применяется, в частности, при появлении в воздушном пространстве воздушных судов и «других материальных объектов», а также при применении оружия и боевой техники ВС РФ по воздушному судну-нарушителю.

В ночь на 10 августа также сообщалось о пожаре и взрывах в подмосковном городе Домодедово. В пресс-службе регионального управления МЧС заявили, что в селе Константиново горит автосервис, площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Причину пожара в ведомстве не назвали. Как отмечает «Русская служба Би-би-си», аэропорт Домодедово находится примерно в 10 километрах от этого места.

В ночь на 9 августа Собянин также сообщал, что беспилотники пытались атаковать Москву. По его словам, один из дронов был сбит силами ПВО в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе.

Читайте также

Как беспилотники били по России и аннексированному Крыму за последний месяц. Список атак Они происходят почти каждый день

Читайте также

Как беспилотники били по России и аннексированному Крыму за последний месяц. Список атак Они происходят почти каждый день