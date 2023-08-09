Собянин заявил, что на подлете к Москве сбили два боевых беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что беспилотники пытались атаковать город в ночь на 9 августа.

«Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе», — сообщил Собянин в телеграм-канале около трех часов ночи. По его словам, о пострадавших из-за падения обломков не сообщалось.

В Минобороны РФ, в свою очередь, заявили, что над территорией Московской области пресекли «попытку киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами».

«Средствами ПВО уничтожены два БПЛА. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — заявили в министерстве.

Телеграм-канал Shot уточняет, что дрон сбили с разницей в 16 минут на расстоянии 55 километров друг от друга.

Российские медиа распространили записи камер видеонаблюдения, на которые, как утверждается, попал момент уничтожения дронов в Одинцовском районе и в Ленинском городском округе Московской области.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Москва неоднократно подвергалась атакам беспилотников. Так, в мае дроны атаковали купол Сенатского дворца в Московском Кремле, а также попали в жилые дома в Новой Москве и в центре города. В июле два беспилотника ударили по предполагаемой штаб-квартире хакерской группировки ГУР на Комсомольском проспекте. В ночь на 30 июля и на 1 августа беспилотники атаковали башни Москва-Сити.

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