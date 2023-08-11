«Медиазона» и «Би-би-си» подтвердили гибель 30 тысяч российских солдат в Украине

Журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си» совместно с командой волонтеров подтвердили по личности 30 003 российских солдат, погибших на войне в Украине.

За прошедшие две недели журналисты подтвердили гибель 1351 военнослужащего. Они отметили чуть больший чем обычно рост числа погибших военных ракетных войск и артиллерии.

В списке также значительно выросло число погибших из Московской области. Это связано с тем, что журналисты получили данные с подмосковных кладбищ, поэтому рост по этому показателю не связан с ситуацией на фронте.

Кроме того, за минувшие две недели стало известно о гибели четырех высокопоставленных офицеров — это подполковники Егор Болдырев, Андрей Коваль, Анатолий Матинов и Сергей Савенок. Всего в списке погибших высокопоставленных офицеров сейчас 284 человека.

В июле «Медуза» и «Медиазона» опубликовали совместное исследование о потерях российской армии за полтора года войны в Украине. Согласно подсчетам журналистов, основанных на статистических данных, с 24 февраля 2022 года и до конца мая 2023 года в Украине погибли 47 тысяч российских военнослужащих. Это в три раза больше, чем советские потери в ходе войны в Афганистане, и в девять раз больше потерь федеральных войск в ходе первой чеченской кампании.

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