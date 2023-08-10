Война Пятьсот тридцать третий день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 9 августа читайте здесь.
Главные новости:
- Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» организацией Conflict Intelligence Team.
- Минобороны РФ отчиталось, что отразило атаку 11 беспилотников в аннексированном Севастополе.
- Собянин сообщил, что на подлете к Москве сбиты два беспилотника. Внуково и Домодедово вводили ограничения на прием и вылет самолетов.
Норвежский полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, выступавший на правах аренды в московском «Динамо», в одностороннем порядке расторг соглашения с футбольными клубами и уехал из России.
Как сообщил гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров, причиной разрыва контракта стали атаки дронов на «Москва-Сити», произошедшие в ночь на 30 июля и на 1 августа.
«Норманн направил в клубы „Ростов“ и „Динамо“ заявление о расторжении контракта. Он уехал из страны в связи с ситуацией с дронами в „Москва-Сити“. Он, ссылаясь на эти обстоятельства, уехал из страны якобы в целях безопасности. Мы не согласны с его позицией, вместе с „Ростовом“ будем обращаться в арбитражный суд», — рассказал Пивоваров в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».
ФСБ задержала жителя Самарской области по подозрению в передаче спецслужбам Украины фотографий российской военной техники, сообщили «Интерфаксу» в центре общественных связей ФСБ.
Как утверждает ведомство, задержанный россиянин «инициировал переписку в интернет-мессенджере с представителем спецслужбы Украины», а затем по его заданию фотографировал воинские эшелоны на территории Самарской области.
Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене (статья 275 УК РФ).
Два человека ранены в результате российского обстрела села Кондрашовка Купянского района, сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.
Кроме того, под удар противника попал Купянск. По словам Синегубова, на город сбросили управляемую авиабомбу ФАБ-250. Повреждено здание городского совета.
Утром, в районе 7:30, российские войска снова обстреляли Купянск. Поврежден дом. Информация о пострадавших пока не поступала.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли три ракетных и 50 авиационных ударов, совершили 59 обстрелов из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Произошло 30 боевых столкновений. ВСУ отбили атаки противника в районах Синьковки и Ивановки (купянское направление), Клещиевки и Дружбы (бахмутское направление), Авдеевки и Северного (адвеевское направление), Марьинки (марьинское направление), Старомайорского (шахтерское направление) и Новоданиловки (запорожское направление).
- Авиация Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один удар по зенитно-ракетному комплексу и еще один — по логистическому хабу противника.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили три пункта управления, шесть артиллерийских систем, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один важный объект противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Судьба 12 человек остается неизвестной после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, который произошел 9 августа. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Рано утром ВСУ попытались атаковать крымский аэродром в Новофедоровке, пишет «База». Силы ПВО предотвратили атаку. Власти аннексированного Крыма это сообщение не комментировали.
В ночь на 10 августа российские войска запустили со стороны Курска по территориям Украины 10 дронов-камикадзе «Шахед-136/131». Украинские военные сбили семь беспилотников, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
В ночь на 10 августа российские войска совершили массированную атаку на Ровенскую область с помощью беспилотников, сообщил глава областной военной администрации Виталий Коваль.
По его словам, в результате атаки разрушена нефтебаза в Дубенском районе. Пострадавших нет.
Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» организацией Conflict Intelligence Team
Команда расследователей CIT следит за действиями российских военных и в том числе по открытым источникам собирает данные о войне в Украине.
Минобороны РФ объявило, что отразило атаку 11 беспилотников в аннексированном Севастополе
Ведомство назвало произошедшее «попыткой киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами».
По данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО поразили два беспилотника вблизи Севастополя, еще девять дронов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Они потерпели крушение в акватории Черного моря, не достигнув цели.
«В результате пресеченных террористических атак пострадавших и разрушений нет», — добавили военные.
На подлете к Москве сбили два беспилотника. Внуково и Домодедово вводили ограничения на прием и вылет самолетов
Силы ПВО в ночь на 10 августа сбили два ударных беспилотника, летящих в сторону Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, один дрон сбили в Калужской области, другой — в районе ЦКАД.
Минобороны России отчиталось «о пресечении попытки киевского режима осуществить террористические атаки» с помощью беспилотников. Ведомство заявило об уничтожении двух беспилотников в Малоярославском районе Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области.
Московские аэропорты Внуково и Домодедово в ночь на 10 августа вводили ограничения на прием и взлет самолетов. В пресс-службе Внуково сказали РИА Новости, что «по независящим от аэропорта причинам» ограничения на прием и выпуск самолетов были введены с 02:43 по 05:15. В Домодедово заявили, что ограничения вводились «в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов».
Телеграм-канал Baza писал, что в аэропорту Внуково ночью вводили план «Ковер», который применяется, в частности, при появлении в воздушном пространстве воздушных судов и «других материальных объектов», а также при применении оружия и боевой техники по воздушному судну-нарушителю.
Ночью также сообщалось о пожаре и взрывах в подмосковном городе Домодедово. В пресс-службе регионального управления МЧС заявили, что в селе Константиново горит автосервис, площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Причину пожара в ведомстве не назвали. Как отмечает «Русская служба Би-би-си», аэропорт Домодедово находится примерно в 10 километрах от этого места.
Здравствуйте. Начинается 533-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной.
О главных событиях предыдущего дня войны читайте здесь.