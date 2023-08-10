Война Пятьсот тридцать третий день. Онлайн «Медузы»

Норвежский полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, выступавший на правах аренды в московском «Динамо», в одностороннем порядке расторг соглашения с футбольными клубами и уехал из России.

Как сообщил гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров, причиной разрыва контракта стали атаки дронов на «Москва-Сити», произошедшие в ночь на 30 июля и на 1 августа.

«Норманн направил в клубы „Ростов“ и „Динамо“ заявление о расторжении контракта. Он уехал из страны в связи с ситуацией с дронами в „Москва-Сити“. Он, ссылаясь на эти обстоятельства, уехал из страны якобы в целях безопасности. Мы не согласны с его позицией, вместе с „Ростовом“ будем обращаться в арбитражный суд», — рассказал Пивоваров в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».