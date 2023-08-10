Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» организацией Conflict Intelligence Team

Генпрокуратура России признала «нежелательной» организацией команду расследователей Conflict Intelligence Team (CIT). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что «электронную платформу, которая первоначально называлась War in Ukraine», создал «скрывающийся за границей от уголовного преследования» Руслан Левиев (Карпук) совместно с участниками Фонда борьбы с коррупцией, который признан в России экстремистской организацией.

«Основной целью группы псевдожурналистов является сбор и опубликование информации о Вооруженных Силах Российской Федерации, в том числе персональных данных российских военнослужащих, используемой в дальнейшем для дискредитации», — утверждает Генпрокуратура.

Conflict Intelligence Team — группа независимых расследователей, которая собирает данные по открытым источникамм о военных конфликтах, в которых участвуют в российские военные, в том числе в Сирии и Донбассе. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину команда отслеживает, что происходит на фронте, и дает ежедневные сводки о ходе боев.

Вскоре после начала войны в Украине на основателя CIT Руслана Левиева завели уголовное дело о «фейках» про армию РФ. В мае 2022 года его заочно арестовали. Тогда же стало известно, что вторым обвиняемым по этому делу проходил Майкл Наки, которого суд заочно арестовал спустя несколько дней.

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