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Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя Руслана Левиева по делу о распространении «фейков» про российскую армию «с искусственным созданием доказательств обвинения». Об этом сообщает в своем онлайне.

Во время заседания суда следователь рассказал, что дело в отношении Левиева возбудили 16 марта, а вторым обвиняемым по нему проходит журналист Майкл Наки. После начала войны в Украине Левиев ежедневно выпускал на ютьюб-канале Наки сводки боевых действий, отмечает издание.

О деле против Левиева стало известно 18 мая. Его возбудили по пункту «в» части 2 статьи 207.3 УК РФ, которая предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет. В суде следователь не уточнил, в чем конкретно обвиняют Левиева, заявив, что в материалах дела присутствуют «акты осмотра интернет-ресурсов».

МВД РФ объявило Левиева и Наки в розыск. Ранее они оба уехали из России.

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