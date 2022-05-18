Против основателя Conflict Intelligence Team Руслана Левиева возбудили уголовное дело о распространении «ложных сведений» о российских военных

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Против основателя Conflict Intelligence Team Руслана Левиева возбудили уголовное дело по статье о распространении «заведомо ложной информации» об использовании российских вооруженных сил.

Левиев опубликовал ссылку на карточку дела на сайте Мосгорсуда, согласно которой вечером 18 мая Басманный суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Сам он находится за границей.

Дело возбуждено по части 2 статьи 207.3, которая предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет. Судя по тому, что речь идет в том числе о пункте «в» этой части статьи, Левиева подозревают в распространении ложных сведений «с искусственным созданием доказательств обвинения».

Организация Conflict Intelligence Team, которая следит за действиями российских военных в том числе по открытым источникам, в течение нескольких месяцев предупреждала о вероятном вторжении российских войск в Украину. После 24 февраля Руслан Левиев стал регулярным гостем в независимых и оппозиционных российских медиа, где рассказывает о ходе войны.

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