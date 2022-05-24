Суд в Москве заочно арестовал журналиста Майкла Наки. Он обвиняется по делу о «фейках» про российскую армию вместе с основателем CIT Русланом Левиевым
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Басманный районный суд в Москве принял решение о заочном аресте журналиста Майкла Наки, следует из карточки дела в базе данных судов, на которую обратила внимание Sota.
Наки, находящийся за пределами России, проходит обвиняемым по делу о «фейках» про российскую армию, возбужденному в середине марта.
Фигурантом этого же дела является основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Его Басманный суд заочно арестовал 18 мая.
Как объявило следствие, после начала войны в Украине Левиев ежедневно выпускал на ютьюб-канале Наки сводки боевых действий.