Суд в Москве заочно арестовал журналиста Майкла Наки. Он обвиняется по делу о «фейках» про российскую армию вместе с основателем CIT Русланом Левиевым

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Басманный районный суд в Москве принял решение о заочном аресте журналиста Майкла Наки, следует из карточки дела в базе данных судов, на которую обратила внимание Sota.

Наки, находящийся за пределами России, проходит обвиняемым по делу о «фейках» про российскую армию, возбужденному в середине марта.

Фигурантом этого же дела является основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Его Басманный суд заочно арестовал 18 мая.

Как объявило следствие, после начала войны в Украине Левиев ежедневно выпускал на ютьюб-канале Наки сводки боевых действий.

«Медуза» поговорила с основателем CIT

«Через полтора-два месяца Украина начнет масштабное контрнаступление. У украинского общества на это сильный запрос» Интервью главы CIT Руслана Левиева — об уголовном деле, прогнозах о ходе войны после захвата «Азовстали» и состоянии российской армии

«Медуза» поговорила с основателем CIT

«Через полтора-два месяца Украина начнет масштабное контрнаступление. У украинского общества на это сильный запрос» Интервью главы CIT Руслана Левиева — об уголовном деле, прогнозах о ходе войны после захвата «Азовстали» и состоянии российской армии

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