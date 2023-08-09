Война Пятьсот тридцать второй день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 8 августа читайте здесь, фотографии прошедшего дня войны смотрите тут.
Главные новости:
- Собянин заявил, что на подлете к Москве сбили два боевых беспилотника.
- США разрешили другим странам учить украинских пилотов управлять истребителями F-16.
- Грозный и Мариуполь стали городами-побратимами.
- Курс евро на Московской бирже превысил 107 рублей. Доллар вырос до 97 рублей.
- ФСБ сообщила, что задержала россиянина по подозрению в подрыве газопровода в аннексированном Крыму.
- Латвия усилит режим охраны границы с Беларусью.
Угрозы безопасности России возросли кратно на западном и северо-западном стратегических направлениях, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.
По его словам, одним из дестабилизирующих факторов стало вступление Финляндии в НАТО, из-за чего на финской территории «вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России».
Другие риски, утверждает Шойгу, связаны с милитаризацией Польши, проводящей масштабные закупки вооружений в стремлении построить «самую мощную армию на континенте». «Кроме того, имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути — для последующей оккупации этой территории», — заявил министр обороны РФ.
С учетом вооруженных сил восточно-европейских стран в непосредственной близости от границ Союзного государства размещены около трехсот шестидесяти тысяч военнослужащих, восьми тысяч единиц бронетехники, шесть тысяч артиллерийских систем и минометов, шестисот пятидесяти самолетов и вертолетов. Численность формирований внерегиональных государств Североатлантического блока с февраля прошлого года возросла в 2,5 раза и превысила 30 тысяч человек.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
За прошлые сутки российские войска обстреляли девять областей Украины, сообщает медиацентр ВСУ.
Всего из разных видов вооружения — гранатометов, минометов, ствольной артиллерии, РСЗО, ЗРК, БПЛА, тактической авиации — были атакованы 140 населенных пунктов и 101 объект инфраструктуры.
Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, количество жертв уточняется.
Жительница Бахмута приговорена к девяти годам лишения свободы по обвинению в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ в условиях военного положения.
По данным офиса генпрокурора Украины, в мае-июне 2022 года 18-летняя девушка передавала представителю ФСБ данные о расположении подразделений ВСУ на территории Бахмута и его окрестностей, чтобы ночью российская армия наносила удары по этим объектам.
Следствие установило, что задержанная 14 раз передала российскому агенту сведения военного характера, в частности, отмечая на скриншотах Google Maps промышленные объекты, водохранилище и учебные заведения. За свои услуги она получила на банковскую карточку 960 гривен (26 долларов).
Российские войска выбрали главным для наступления купянское направление, создав группировку из восьми штурмовых отрядов «Шторм Z», заявил в беседе с «Украинской правдой» командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
«Цель противника — прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно в Купянск. Боевые действия сейчас отличаются чрезвычайной интенсивностью. Отдельные позиции за эти дни несколько раз переходили из рук в руки», — заявил он. Ранее это же сообщала замминистра обороны Украины Анна Маляр.
По словам Сырского, одновременно россияне наступлением из района Новоселовское предпринимали попытку рассечь группировку ВСУ ударом во фланг и окружить часть подразделений держащей там оборону бригады, но безуспешно. «Наши бойцы мужественно держат оборону, отражая все попытки противника продвинуться вперед», — подчеркнул командующий.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Украинский Генштаб опроверг сведения о рейде ВСУ и прорыве обороны на оккупированном левом берегу Днепра в Херсонской области.
«Вооруженные силы и Генеральный штаб не подтверждают эту информацию по состоянию на данный момент. Мы просим и обращаемся ко всем в очередной раз доверять только официальным источникам», — заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.
Ранее американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российских провоенных блогеров сообщил, что ВСУ высадили до семи катеров на восточном берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагеря, прорвали российскую оборону и продвинулись вглубь на 800 метров.
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр — о ситуации на фронте на 9 августа
ВОСТОК
По состоянию на сегодняшний день основным направлением наступления врага остается купянское направление. Здесь враг сформировал наступательную группировку и пытается двигаться вперед, но безуспешно.
Оперативная ситуация сложная, но контролируемая. Силы обороны Украины мужественно сдерживают наступление врага.
Противник уже несколько дней ведет безуспешные наступательные действия в Синьковке Харьковской области. Цель врага на купянском направлении — прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно в Купянск.
Интенсивность боевых действий и вражеских обстрелов высока. По некоторым позициям бывает по несколько смен положения за день. Все необходимые решения по усилению нашей устойчивости оперативно приняты на месте командирами и командованием восточной группировки войск.
На бахмутском направлении мы продолжаем вести наступательные действия на южном фланге вокруг Бахмута, закрепляемся на достигнутых рубежах. Враг постоянными штурмами делает попытки восстановить утраченное положение в окрестностях Клещеевки и в районе Зайцево.
ЮГ
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях. В направлении Урожайное, Приютное и Вербовое наши защитники имели частичный успех. Сейчас закрепляются на достигнутых рубежах.
Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новокалиново, Северное, Новомихайловка и Старомайорское. Наши бойцы не оставляют врагу шанса на продвижение и возвращение утраченных позиций.
И на Востоке, и на Юге враг сейчас несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Наши силы обороны за эти дни существенно снизили наступательный и оборонительный потенциал врага и не дают ему реализовать планы.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Mash без ссылок на источники утверждает, что взрыв в Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехники компании «Пиро-Росс», которая арендовала помещения на территории Загорского оптико-механического завода. По данным телеграм-канала, пострадали не менее 18 человек.
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, который отменяет необходимость уведомлять генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении в РФ военного или чрезвычайного положений.
Поправки вносятся в федеральные конституционные законы о военном и чрезвычайном положениях. Согласно действующим нормам, Россия при введении военного или чрезвычайного положения в стране должна уведомлять генеральных секретарей ООН и Совета Европы об отступлении от своих обязательств по международным договорам в части ограничения прав и свобод россиян. Это обязательство соответствовало требованиям Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Путин предлагает исключить из законов упоминание о Конвенции и пункта об информировании генсека Совета Европы. В пояснительной записке это предложение объясняется тем, что «с 16 марта 2022 года в отношении РФ прекратила действие указанная Конвенция, а также ратифицированные Россией протоколы к ней».
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Сильный взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде
По сведениям Mash, взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе (он производит наблюдательную технику, медицинское оборудование и технические средства безопасности).
Телеграм-канал «112» утверждает, что по зданию завода ударил беспилотник.
Британская разведка в новом отчете рассказывает об атаках морских дронов ВСУ.
- 4 августа российский торговый танкер «Сиг» был атакован и выведен из строя вблизи Керченского пролива, по всей видимости, беспилотным надводным судном. Это произошло через день после аналогичной атаки на десантный корабль «Оленегорский горняк» и через два дня после сорванной атаки на русские сторожевые катера, которые сопровождали российское торговое судно «Спарта IV».
- Несмотря на то, что «Сиг» и «Спарта IV» ходят под гражданскими флагами, они уже давно имеют контракты на доставку топлива и военных грузов между Россией и Сирией.
- С 28 февраля 2022 года российские военные корабли не могут пройти через Босфор, в результате чего российские вооруженные силы в Сирии и Средиземном море стали сильно зависимыми от таких гражданских судов, как «Сиг», «Спарта IV» и нескольких других.
- Атаки продемонстрировали, что операции с морскими дронами становятся все более важным компонентом современной войны на море и могут использоваться против самых слабых звеньев в морской логистике России.
Служба безопасности Украины сообщает о разоблачении агента ГРУ в Житомирской области.
Как утверждает спецслужба, злоумышленница собирала разведданные о местах дислокации военных баз по ремонту тяжелого вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства.
По версии следствия, подозреваемая является переселенкой из Донецкой области, которая переехала в Житомирскую область весной 2023 года. «После переезда она по своей инициативе вышла на российские спецслужбы и предложила им свою помощь в войне против Украины», — говорится в пресс-релизе СБУ.
Женщина переписывалась с представителями спецслужб в мессенджерах и соцсети «Одноклассники». За сотрудничество ей обещали оформить российский паспорт и помочь с переездом в Россию.
Сотрудники СБУ задержали подозреваемую за несколько дней до того, как она собиралась выехать в РФ через третьи страны. Задержанной предъявлено обвинение в государственной измене, ей грозит пожизненное заключение.
С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили более пяти тысяч российских артиллерийских систем, заявило Минобороны Украины.
Расчеты орудий, гаубиц и минометов, разорявших нашу землю, теперь смешались с ней. Это достижение — не просто числа и факты. Это свидетельство результативного взаимодействия различных подразделений Сил обороны в условиях невероятной интенсивности боевых действий.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Жители Владивостока заявили, что в ночь на 9 августа слышали взрыв в районе военно-морской базы возле бухты Улисс.
Местный юрист и политик Максим Чихунов утверждает, что ФСБ России якобы запретила очевидцам рассказывать о случившемся. Чихунов привел слова неназванной местной жительницы. «Утром приезжали сотрудники ФСБ, опрашивали нас. Соседке сказали никому не говорить о произошедшем», — сказала она.
Один из жителей Владивостока, как пишет телеграм-канал Astra, снял на видео некий летающий объект, который продолжительное время находился в воздухе.
В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что корвет «Громкий» Тихоокеанского флота РФ провел тренировку по прикрытию Владивостока от авиаудара условного противника. «Расчеты ПВО корвета „Громкий“ обнаружили цели, привели средства ПВО в готовность к применению и отработали алгоритм действий при отражении условной воздушной атаки», — заявили в пресс-службе.
Жители Джанкойского района на севере аннексированного Крыма сообщают о звуках взрывов. Также в воздухе замечены вертолеты.
Информация не подтверждена.
Тем временем губернатор Севастополя Михаил Развожаев пишет у себя в телеграме: «Если видите дым в районе Севастопольской бухты, то не переживайте. Это флот проводит тренировку расчетов РХБЗ. В городе все спокойно».
Федеральная служба безопасности задержала гражданина России по подозрению в подрыве газопровода в поселке Кореиз аннексированного Крыма.
Как утверждает ФСБ, прошлым летом мужчина 1980 года рождения был завербован сотрудниками спецслужб Украины в Павлограде Днепропетровской области и прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки. Затем он отправился в Крым и в конце июня 2023 года «осуществил подрыв газопровода в поселке Кореиз с использованием самодельного взрывного устройства, переданного ему через тайник».
Как утверждается, в гараже у подозреваемого изъяли два килограмма пластичного взрывчатого вещества иностранного производства «С-4», два электродетонатора военного назначения «ЭДП», два электровоспламенителя, а также самодельный кумулятивный заряд.
Задержанный арестован и уже «дал признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины для подготовки и совершения диверсионно-террористических актов». Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и хранении взрывчатых веществ.
Мятеж главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина был согласован с Владимиром Путиным, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Сегодня уже можно сказать, что это была спецоперация, которая была согласована с Путиным для выявления тех генералов, которые были не совсем настроены по отношению к Путину и к его окружению», — заявил Данилов в эфире национального марафона.
По словам представителя СНБО, уже есть понимание того, сколько генералов было задействовано в подготовке мятежа. Часть из них уже находится за решеткой и отстранена от своих обязанностей, добавил Данилов.
Российские войска трижды за ночь обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.
По данным главы военной администрации региона Сергея Лысака, в результата удара тяжелой артиллерии по Никополю и Марганецкой общины погиб 18-летний подросток, еще трое мужчин 21, 35 и 44 лет получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.
В ходе обстрелов повреждены пять частных домов, две хозяйственные постройки, церковь, автомобиль, несколько линий электропередач.
Донецк, 8 августа
Столица Чечни Грозный и Мариуполь в самопровозглашенной ДНР стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение подписали мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров и назначенный Россией глава администрации аннексированного Мариуполя Олег Моргун.
Как сообщается на сайте главы Чечни, соглашение подписали в Мариуполе в ходе рабочей поездки членов правительства Чечни в Донбасс. Соглашение предусматривает сотрудничество в торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном направлениях.
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин, сказано в сообщении чеченских властей, «отметил, что опыт Чеченской Республики в ликвидации последствий войны уже применяется в ДНР и показывает положительные результаты по таким направлениям, как ЖКУ, строительство дорог, социально значимых объектов».
«Мы помним темпы восстановления Грозного, поэтому весь полезный опыт республики для нас очень важен в плане восстановления наших населенных пунктов», — заявил Пушилин.
Утром 9 августа украинские военные сбили российский вертолет, сообщает Генштаб ВСУ. В заявлении украинского командования не уточняется, где именно это произошло. Тип вертолета устанавливается.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Президент США Джо Байден разрешил представителям других стран обучать украинских летчиков управлению американскими истребителями F-16. Об этом на брифинге для журналистов сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
«Президент дал зеленый свет, чтобы разрешить и поддержать обучение», — сказала представитель министерства обороны США. Она не смогла предоставить никакой дополнительной информации, но подчеркнула, что Дания и Нидерланды «играют ведущую роль» в подготовке украинских летчиков.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает о ЧП в селе Колотиловка Краснояружского района.
«В результате падения неустановленного объекта произошло возгорание сенника на территории частного домовладения», — пишет чиновник в телеграме. Один местный житель получил осколочное ранение стопы.