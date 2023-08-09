Угрозы безопасности России возросли кратно на западном и северо-западном стратегических направлениях, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

По его словам, одним из дестабилизирующих факторов стало вступление Финляндии в НАТО, из-за чего на финской территории «вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России».

Другие риски, утверждает Шойгу, связаны с милитаризацией Польши, проводящей масштабные закупки вооружений в стремлении построить «самую мощную армию на континенте». «Кроме того, имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути — для последующей оккупации этой территории», — заявил министр обороны РФ.

С учетом вооруженных сил восточно-европейских стран в непосредственной близости от границ Союзного государства размещены около трехсот шестидесяти тысяч военнослужащих, восьми тысяч единиц бронетехники, шесть тысяч артиллерийских систем и минометов, шестисот пятидесяти самолетов и вертолетов. Численность формирований внерегиональных государств Североатлантического блока с февраля прошлого года возросла в 2,5 раза и превысила 30 тысяч человек.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.