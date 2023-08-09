Курс евро на Московской бирже превысил 107 рублей. Доллар вырос до 97 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 107 рублей впервые с 25 марта 2022 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные торгов.

Так, в 10:48 по Москве курс евро составил 107,0575 рубля, что на 60 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар к этому времени торговался на уровне 97,42 рубля, подорожав на 32 копейки. Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 44,6 копейки — до 101,76 рубля.

Биржевой курс российского рубля продолжает снижение в течение нескольких недель. В начале июля евро впервые с марта 2022 года поднялся выше 100 рублей.

Почему курс рубля падает

Доллар добрался уже до 93 рублей, евро — до 102. Почему падение российской валюты не останавливается?

Почему курс рубля падает

Доллар добрался уже до 93 рублей, евро — до 102. Почему падение российской валюты не останавливается?