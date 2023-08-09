Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле поселка Горьковский. Один человек погиб, еще четверо пострадали

Один человек погиб, еще четверо пострадали при обстреле поселка Горьковский в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пять снарядов разорвались в центре поселка, рядом со школой. Гладков обвинил в обстреле ВСУ.

«Случилось самое страшное: один человек погиб — у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще четверо человек пострадали: у троих мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у женщины контузия. Бригадами скорой помощи они доставляются в больницы», — сообщил губернатор.

Власти Белгородской области, как и других приграничных регионов России, с начала полномасштабной войны в Украине постоянно сообщают об обстрелах с использованием различных вооружений.

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