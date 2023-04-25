В Екатеринбурге ОМОН задержал местного жителя, оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z

Бойцы ОМОНа задержали 57-летнего жителя Екатеринбурга, обругавшего матом ребенка в шапке с буквой Z, пишут издания 66.ru и Е1.

Конфликт произошел еще 21 апреля около дома на Волгоградской улице. Мужчина, увидев 11-летнего ребенка в шапке с символикой , начал кричать на него и оскорблять. Инцидент попал на видео камеры домофона.

Мать ребенка написала заявление в полицию. Она рассказала Е1, что отец мальчика военный и находится на войне в Украине, а сын сам выбрал носить шапку с буквой Z. «Он вышел из подъезда и пошел к школе, никого не трогал. Около подъезда этот мужик к нему стал приставать, оскорблять, пытался схватить. Причем он был трезвый. Сын вырвался и убежал, тот еще ему кричал вдогонку, материл всяко, это попало на видео. Ребенок пришел домой в слезах, испугался сильно. Какое бы у тебя ни было мнение — нельзя так с детьми обращаться. Это дикость», — сказала она.

24 апреля МВД отчиталось о задержании мужчины, оскорбившего ребенка. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил изданию Itʼs My City, что екатеринбуржца задерживали при участии ОМОНа, чтобы исключить вооруженное сопротивление.

«Гражданин официально проживает в квартире на ВИЗе, но после случившегося убыл не по месту постоянного жительства, а на дачу. Чтобы исключить возможное вооруженное сопротивление, сотрудники полиции всегда в таких случаях вызывают силовую поддержку спецов из ОМОН, СОБР или ГРОМА. Так было и на этот раз. Это хорошо зарекомендовавшая себя практика», — сказал Горелых.

В министерстве отметили, что задержанный не состоит у психиатра и не имеет судимостей. «Установлено, что оскорбленного ребенка и его родителей он не знает. В содеянном раскаивается и приносит свои извинения и мальчику, и его законным представителям», — говорится в пресс-релизе МВД.

Также силовики опубликовали видео, на котором задержанный приносит извинения мальчику. «Я в пятницу на улице Волгоградская, возле дома 35, сделал ребенку замечание в некорректной форме. За что прошу прощения искренне, от души, у ребенка. Я раскаиваюсь в содеянном, признаю, что был не прав», — говорит мужчина на видео. Его лицо при этом скрыто.