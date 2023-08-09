Грузинская служба защиты персональных данных начала проверку Yandex Go

Служба защиты персональных данных Грузии начала проверку того, как приложение обрабатывает персональные данные клиентов, сообщается в соцсетях ведомства.

Отмечается, что проверку начали «на основании информации, распространенной в СМИ». «Учитывая высокий общественный интерес, служба незамедлительно проинформирует вас о результатах изучения», — говорится в сообщении.

Все данные сервиса такси «Яндекс Go», а также его зарубежного аналога Yango (или Yandex Go), сейчас хранятся в российских дата-центрах в Московской, Рязанской и Владимирской областях, выяснила «Медуза».

До полномасштабного российского вторжения в Украине часть данных компания хранила в дата-центре в Финляндии, но для бесперебойной работы сервиса дублировала их во всех дата-центрах «Яндекса» без разделения на поездки по России и за границей.

С 1 сентября к этим данным сможет получить доступ ФСБ. В июле правительство России решило предоставить ведомству круглосуточный удаленный доступ к базам данных агрегаторов такси, в первую очередь «Яндекса».

После публикации «Медузы» Финляндия и Норвегия запретили передавать в Россию данные клиентов зарубежного сервиса такси «Яндекса». В самой компании заявили, что «данные о поездках могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена». После 1 сентября «эта логика не изменится», пообещали в «Яндексе».

Подробнее о том, как ФСБ может получить доступ к данным о зарубежных клиентах «Яндекса»

Совсем скоро ФСБ получит круглосуточный доступ к данным сервиса «Яндекса» по заказу такси. Как выяснила «Медуза», в том числе к поездкам за пределами России Под угрозой жители множества стран — от Армении и Грузии до Израиля и Финляндии

Подробнее о том, как ФСБ может получить доступ к данным о зарубежных клиентах «Яндекса»

Совсем скоро ФСБ получит круглосуточный доступ к данным сервиса «Яндекса» по заказу такси. Как выяснила «Медуза», в том числе к поездкам за пределами России Под угрозой жители множества стран — от Армении и Грузии до Израиля и Финляндии