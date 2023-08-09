Эрдоган заявил, что намерен возобновить зерновую сделку в «расширенном» формате

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается содействовать возобновлению в «расширенном» формате. Он также призвал западные страны помочь превратить это соглашение в основу мирных договоренностей между РФ и Украиной, пишет Bloomberg.

В ходе выступления поздно вечером 8 августа, турецкий лидер напомнил, что во время недавнего телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным у него была возможность узнать «из первых рук» о требованиях и ожиданиях России от зерновой сделки. По словам Эрдогана, и он, и Путин разделяют мнение о необходимости в поставках зерна в Африку.

Эрдоган также отметил, что контакты для возобновления сделки в «расширенном» формате продолжаются, но ее реализация зависит от того, «выполнят ли западные страны свои обещания». Президент Турции не уточнил, что это за формат и условия.

«К сожалению, в предыдущий период действия сделки принцип лояльности не соблюдался. Не было предпринято никаких дипломатических шагов для того, чтобы позитивная атмосфера, созданная Черноморской инициативой, переросла в перемирие, а затем и в постоянный мир», — утверждает Эрдоган.

Власти РФ вышли из зерновой сделки 17 июля, заявив, что часть договоренностей, касающихся облегченного экспорта удобрений из России, не выполнена. После выхода из сделки российские войска начали обстреливать юг Украины, уничтожая инфраструктуру портов, которую использовали при зерновой сделке.

2 августа Путин и Эрдоган впервые провели переговоры после выхода России из сделки. Турецкая сторона заявила, что президенты двух стран договорились о визите Путина в Турцию. Эрдоган говорил, что президента РФ ждут в августе. В Кремле сообщили, что «возможная» встреча только готовится.

Власти США утверждают, что в рамках действия зерновой сделки Вашингтон решал возникавшие проблемы с поставками продовольствия из России. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что при возобновлении соглашения Вашингтон и дальше будет делать все необходимое, чтобы все участники соглашения могли беспрепятственно и безопасно экспортировать свое продовольствие.

О последствиях выхода России из зерновой сделки

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