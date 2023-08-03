Блинкен: США готовы способствовать экспорту продовольствия из России, если Москва вернется к зерновой сделке

США готовы сделать все необходимое для обеспечения экспорта продовольствия из России, если она вернется к . Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил журналистам после заседания Совета Безопасности ООН по продовольственной безопасности.

«В случае возвращения к соглашению мы, разумеется, и дальше будем делать все необходимое, чтобы все могли беспрепятственно и безопасно экспортировать свое продовольствие и пищевые продукты, включая Россию. Мы хотим видеть эту продукцию на мировом рынке. Мы хотим, чтобы все получили выгоду от более низких цен», — сказал глава Госдепартамента США.

По словам Блинкена, сейчас объемы экспорта российского продовольствия превышают показатели до полномасштабного вторжения РФ в Украину. В рамках действия зерновой сделки Вашингтон пытался решить возникавшие проблемы с поставками продовольствия из России, в том числе заверял банки, что они не нарушат санкции, если проведут транзакции с Москвой, отметил госсекретарь США.

В ходе выступления на заседании Совбеза ООН Блинкен напомнил, что Россия вышла из зерновой сделки, заявив, что санкции препятствуют экспорту продовольствия и удобрений. «На самом деле из санкций прямо исключены продукты питания и удобрения. Фактически в то время, когда Россия отказалась от этой инициативы, она экспортировала больше зерна по более высоким ценам, чем когда-либо прежде», — подчеркнул он.

Госсекретарь США также призвал членов ООН препятствовать «российскому шантажу»: «Каждый член этого Совета, каждый член ООН должен сказать Москве: „Хватит. Хватит использовать Черное море для шантажа. Хватит использовать самых уязвимых людей в мире как рычаг влияния. Хватит этой неоправданной, бессовестной войны“».

Власти РФ вышли из зерновой сделки 17 июля, заявив, что часть договоренностей, касающихся облегченного экспорта удобрений из России, не выполнена. После выхода из сделки российские войска начали практически ежедневно обстреливать юг Украины, в том числе Одесскую область, уничтожая инфраструктуру портов, которую использовали при зерновой сделке.

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