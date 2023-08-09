Грозный (разрушен Россией в 1995 году) и Мариуполь (разрушен Россией в 2022-м) стали городами-побратимами

Столица Чечни Грозный и Мариуполь в самопровозглашенной ДНР стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение подписали мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров и назначенный Россией глава администрации аннексированного Мариуполя Олег Моргун.

Как сообщается на сайте главы Чечни, соглашение подписали в Мариуполе в ходе рабочей поездки членов правительства Чечни в Донбасс. Соглашение предусматривает сотрудничество в торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном направлениях.

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин, сказано в сообщении чеченских властей, «отметил, что опыт Чеченской Республики в ликвидации последствий войны уже применяется в ДНР и показывает положительные результаты по таким направлениям, как ЖКУ, строительство дорог, социально значимых объектов».

«Мы помним темпы восстановления Грозного, поэтому весь полезный опыт республики для нас очень важен в плане восстановления наших населенных пунктов», — заявил Пушилин.

Мариуполь захвачен войсками России в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Город находится под контролем РФ с мая 2022 года. Во время боев за Мариуполь в городе, по данным законных властей, разрушено до 90% жилых домов. На месте некоторых из них российские строители возводят новые здания.

Грозный значительно пострадал в ходе двух чеченских войн (в 1994–1996 и 1999-2000 годах), в том числе во время штурма города зимой 1994-1995 годов.

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