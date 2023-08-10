Польша разместит на границе с Беларусью десять тысяч военных

Власти Польши решили разместить на границе с Беларусью в общей сложности десять тысяч военнослужащих, сообщает Polska Agencja Prasowa со ссылкой на заявление министра обороны Мариуша Блащака.

По словам министра, четыре тысячи военных будут осуществлять поддержку пограничников, еще шесть тысяч будут находиться в резерве. Ранее глава пограничной службы Польши Томаш Прага обратился к Минобороны с просьбой направить тысячу военнослужащих на границу с Беларусью.

Блащак также заявил, что в течение двух лет у Польши будет самая сильная сухопутная армия в Европе, если укрепление сферы обороны будет продолжаться. «Лучше потратиться на Войско Польское, чем на иностранные войска», — добавил министр.

В Польше начали усиливать границу с Беларусью после того, как туда начали перемещаться наемники ЧВК Вагнера. Так, в начале июля на границу отправили 500 полицейских.

В том же месяце Минобороны Беларуси анонсировало совместные учения белорусской армии с наемниками ЧВК Вагнера недалеко от границы с Польшей. Через несколько дней Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Петербурге заявил, что его стали «напрягать» бойцы ЧВК Вагнера, дислоцированные в Беларуси, поскольку они хотят «сходить на экскурсию в Варшаву». В августе Лукашенко заявил, что это была «шутка». Тем не менее власти Польши считают, что наемников ЧВК Вагнера действительно могут использовать для провокаций на границе.

1 августа Минобороны Польши сообщило, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны. Минск это отрицает. После этого Польша перебросила к границе с Беларусью боевые вертолеты двух бригад польской армии.

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