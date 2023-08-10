Минобороны РФ объявило, что отразило атаку 11 беспилотников в аннексированном Севастополе

Аннексированный Севастополь подвергся атаке беспилотников в ночь на 10 августа.

«Этой ночью наш флот во взаимодействии с силами ПВО отразил атаку вражеских БПЛА над морем на подлете к Севастополю», — написал в телеграме губернатор города Михаил Развожаев.

Минобороны РФ назвало произошедшее «попыткой киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами».

По данным ведомства, дежурные средства ПВО поразили два беспилотника вблизи Севастополя, еще девять дронов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Они потерпели крушение в акватории Черного моря, не достигнув цели, утверждают в Минобороны РФ.

«В результате пресеченных террористических атак пострадавших и разрушений нет», — добавили военные.

Последний раз Минобороны РФ отчитывалось об атаках беспилотных летательных аппаратов на Крым 4 августа. Тогда сообщалось о 13 сбитых БПЛА. 30 июля ведомство утверждало, что сбило 25 беспилотников самолетного типа, которые были запущены ВСУ по объектам на территории аннексированного полуострова.

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