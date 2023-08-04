Минобороны РФ: в Крыму сбиты 13 беспилотников самолетного типа

В ночь на 4 августа в нескольких районах аннексированного Крыма сработали системы ПВО.

«Все объекты сбиты. Работают все службы. Повреждений и пострадавших нет», — написал в телеграм-канале советник главы полуострова Олег Крючков.

В местных пабликах в частности сообщалось о звуках взрывов в Феодосии.

Минобороны РФ объявило, что ночью на территории Крыма была «пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа».

По утверждению военного ведомства, десять дронов были уничтожены ПВО, еще три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В предыдущий раз об атаке дронов в аннексированном Крыму Минобороны РФ сообщало 30 июля. Тогда ведомство утверждало, что сбило 25 беспилотников самолетного типа, которые были запущены ВСУ по объектам на территории полуострова. 1 августа Минобороны РФ отчитывалось об отражении атаки морских дронов на патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота РФ.

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