Microsoft остановила продажу продуктов и предоставление услуг в России

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Microsoft приостанавливает продажи новых продуктов и предоставление услуг компании в России. Об этом заявил президент Microsoft Брэд Смит.

«Как и весь остальной мир, мы в ужасе, возмущены и опечалены изображениями и новостями о войне на Украине, и осуждаем это неоправданное, ничем не спровоцированное и незаконное вторжение России», — заявил Смит.

Президент Microsoft пояснил, что компания тесно сотрудничает с властями США, Евросоюза и Великобритании и приостанавливает свой бизнес в России в соответствии с санкциями, которые их правительства ввели.

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Одним из важнейших направлений работы компании Смит назвал кибербезопасность Украины, а также рассказал, что с начала войны Microsoft принимала меры против российских «деструктивных и подрывных действий» в отношении более чем 20 украинских государственных организаций, IT и финансового сектора.

Многие западные компании стали ограничивать или прекращать работу с Россией после вторжения в Украину и введенных из-за этого экономических санкций. В частности, 4 марта сообщалось, что бизнес в России приостанавливают Cisco Systems, Panasonic, а сервис Revolut перестал переводить деньги в Россию и Беларусь, а также из этих стран.

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