На месте взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. 9 августа 2023 года Russian Emergencies Ministry / AFP / Scanpix / LETA

В Сергиевом Посаде завершен основной разбор завалов на территории Загорского оптико-механического завода, где 9 августа произошел взрыв, сообщила администрация Сергиево-Посадского городского округа. По последним данным властей, из-за взрыва погибла одна женщина, пострадали 84 человека, пропавшими без вести числятся восемь человек.

Найдены четыре человека, считавшиеся пропавшими без вести, судьба еще восьми человек остается неизвестной, заявили власти Сергиева Посада. «В первые часы после ЧП было 12 заявлений от родственников. Две семьи впоследствии отозвали обращения — родственники нашлись, их не было на месте трагедии, один человек числился в списке дважды — он недавно сменил фамилию, один был найден живым в тот же день. В итоге остается неизвестной судьба восьми человек», — сообщили в администрации городского округа.

На месте взрыва, по разным данным, нашли больше 100 фрагментов тел. В первые сутки после взрыва, по информации телеграм-канала Baza, на месте нашли 48 фрагментов тел, а к утру 11 августа — 172 фрагмента и 12 костных остатков. Телеграм-канал «112» вечером 10 августа писал, что найдено более 100 фрагментов тел.

После взрыва в Сергиевом Посаде повреждения получили 397 квартир, 20 частных домов, 184 автомобиля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. От взрыва повреждены пять объектов инфраструктуры, в том числе две школы и колледж, а также заводская котельная — без горячей воды оставались 12 домов (их подключат к мобильной котельной).

Власти Московской области пообещали, что выплатят семьям погибших и пострадавшим денежные компенсации. «Есть решение о специальных региональных выплатах — два миллиона рублей — семьям погибших. Тяжело раненым, которые сейчас в реанимации — по 500 тысяч рублей. Госпитализированным с переломами — по 300 тысяч. А тем, кто получил легкие травмы и находится на амбулаторном лечении — по 100 тысяч рублей», — заявил губернатор региона.

Взрыв в Сергиевом Посаде Meduza

После взрыва Следственный комитет задержал технического директора компании «Пиро-Росс», на пиротехниеском складе которой, по версии следствия, произошел взрыв. В рамках уголовного дела о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (статья 217 УК) следователи провели обыски в «Пиро-Россе». В ходе расследования СК допросил больше 30 человек, провел семь выемок и назначил 60 судебно-медицинских экспертиз.

Среди версий взрыва — нарушение промышленной безопасности опасных производственных объектов, диверсия и удар беспилотника, пишет Baza. Версия том, что по Сергиеву Посаду ударил дрон, появилась сразу после взрыва, но в экстренных службах и СК это отрицали. Baza утверждает, что, по версии следствия, дрон мог попасть в грузовик с порохом, приехавший на территорию завода, что и спровоцировало масштабный взрыв. Кроме того, ранее сообщалось, что на месте взрыва обнаружены предметы, похожие на корпусы снарядов калибра 122 миллиметра.

Есть версия, что взрыв произошел не на складе пиротехники «Пиро-Росс», а в соседнем здании. Журналист «Радио Свобода» Марк Крутов опубликовал спутниковый снимок Planet.com, сделанный 10 августа над территорией завода. На кадре видно, что эпицентр взрыва находился не в здании «Пиро-Росс», а в соседнем строении. Что там находилось, неясно, есть вероятность, что «Пиро-Росс» арендовала и его, считает Крутов. «Агентство» считает, что снимок ставит под сомнение версию российского следствия, что взрыв произошел на складе «Пиро-Росс».

О том, что взрыв произошел в соседнем здании, а не на складе пиротехники, следует из видео очевидца, проанализированного OSINT-аналитиком под ником D. Mojavensis. Сразу после взрыва глава «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев утверждал, что взрыв произошел не на складе пиротехники, а в соседнем здании, где хранились металлические трубы и не было никаких горючих материалов.

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