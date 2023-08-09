В Сергиевом Посаде на складе пиротехники произошел мощный взрыв. Во многих домах выбило окна. Пострадали больше 30 человек

Дым от взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде. 9 августа 2023 года

На Загорском оптико-механическом в подмосковном Сергиевом Посаде утром 9 августа произошел взрыв. Спасатели получили сигнал об этом в 10:45 утра, сообщили в региональном управлении МЧС. Разрушен склад на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Произошел пожар на площади 50 квадратных метров. Из разных концов Сергиева Посада виден густой дым, поднимающийся в небо. Из всех зданий и цехов на территории завода после взрыва эвакуировали людей. На место происшествия прибыли представители власти, экстренные службы и следователи.

Взрыв в Сергиевом Посаде Meduza

По данным властей, взрывной волной в 20 многоквартирных домах выбило стекла. Так, например, произошло не менее чем с десятью домами вокруг завода, в некоторых квартирах снесло межкомнатные перегородки, а офисах посыпались потолки, утверждает телеграм-канал Mash. Поврежден спорткомплекс «Луч», Сергиево-Посадский колледж и две школы. В Троице-Сергиевой лавре сообщили, что ощущали взрывную волну, но никаких повреждений нет.

По последним данным, из-за взрыва пострадали больше 30 человек. Местные власти заявили, что пострадали 38 человек, пятеро из них находятся в реанимации. Телеграм-канал Baza утверждает, что пострадали 40 человек, почти у всех пострадавших выявили осколочно-взрывные травмы. По данным властей, под завалами могут находиться люди.

Взрыв произошел на складе с пиротехнической продукцией, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Baza пишет, что взрыв произошел в здании, где находился склад готовой продукции пиротехнической компании «Пиро-Росс», и здание не принадлежит предприятию с 1990-х годов. О том, что взрыв произошел на складе с пиротехникой, также заявила прокуратура. По данным властей, помещение находилось в аренде. Директор компании «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев утверждает, что взрыв произошел не на складе пиротехнических изделий, а в соседнем помещении, где хранились металлические трубы.

В экстренных службах подчеркнули, что причиной взрыва стали не беспилотники, как предполагали сразу после взрыва телеграм-каналы. Взр Новости) и «человеческого фактора» (так пишет ТАСС).

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности после взрыва в Сергиевом Посаде, сообщает подмосковное управление СК.

Обновление. В материал добавлена информация о пострадавших на 12:55 мск 9 августа.