«Букет высказываний подпадает под ряд составов преступлений». Мизулина написала донос на актера Алексея Панина из-за его интервью Ксении Собчак

Глава Екатерина Мизулина обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой провести проверку интервью актера Алексея Панина, вышедшего 31 июля на ютьюб-канале «Осторожно: Собчак» (за трое суток видео набрало более 1,7 миллиона просмотров).

«В интервью Панин публично призывает к развалу России, убийству президента России Владимира Путина. Букет его высказываний подпадает под ряд составов преступлений», — пишет Мизулина в своем телеграм-канале.

По ее словам, ответственность за публикацию может понести и распространитель интервью — вероятно, имеется в виду сама Ксения Собчак или администраторы ютьюб-канала журналистки. Мизулина обосновывает это тем, что в видео показан скриншот поста Панина о на Крымском мосту, из-за которого на него в мае 2023 года завели уголовное дело об «оправдании терроризма».

Ксения Собчак прокомментировала донос Мизулиной в своем телеграм-канале так: «Екатерина, ну что вы. Мое дело как журналиста — раскрыть полностью героя и его взгляды, его мотивацию. Продолжаю настаивать на своем: брать интервью можно / нужно и у маньяков, и у антигероев. Интервью — это не медаль почета, это попытка понять взгляды разных людей».

Как сообщает телеграм-канал Shot, донос из-за интервью Панина в программе Собчак также написал в Генпрокуратуру РФ активист .

Алексей Панин снимался в фильме «Жмурки» Алексея Балабанова и в сериале «Солдаты». В 2003 году он был удостоен Государственной премии РФ. Панин с 2020 года живет в Испании. После начала полномасштабной войны в Украине актер неоднократно выступал с антивоенными заявлениями.

В 2015 году в Украине завели на Панина дело по обвинению в «покушении на целостность» страны, поскольку после аннексии Крыма он выступал в поддержку действий российской власти. Впоследствии Панин просил прощения у украинцев за такую позицию и признавал, что Россия развязала «никому не нужную войну».