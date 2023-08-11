В сети появилось видео, как утверждается, снятое российским военным на территории военного аэродрома в Ростовской области. В ролике военный пожаловался, что из-за атаки дронов на Москву их вылет перенесли, а раненых, в том числе лежачих, оставили ждать прямо на взлетной полосе. Видео обращения военного опубликовали телеграм-каналы Astra и «Мобилизация. Новости. Что делать?».

«В девять утра нас сюда привезли. В Москве запретили полеты, потому что там атака дронов была. Ну все бы ничего, все понимаем. Ну привезите вы автобусы, загрузите бойцов, сколько лежит раненых. Весь день под палящим солнцем. Вылет будет в восемь вечера. Ни еды, воды только привезли недавно, вот такое скотское отношение у нас. Мы-то, ходячие, ладно, а вот лежачие страдают», — говорит военный в записи.

Смогли ли военные в итоге отправиться в Москву, из видео неясно. Когда был снят ролик, также не уточняется.

С конца июля 2023 года Москва и Московская область регулярно подвергаются атакам беспилотников. Последняя раз это произошло утром 11 августа. Согласно Минобороны РФ, дрон подавили средства радиоэлектронной борьбы, он упал в районе Карамышевской набережной. О пострадавших не сообщалось.

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