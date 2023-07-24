Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Спасо-Преображенский собор в Одессе разрушили украинские «антиракеты».

Мы неоднократно заявляли и можем это повторить — мы, наши вооруженные силы, никогда не наносят ударов по объектам социальной инфраструктуры или тем более храмам, церквям и другим подобным объектам. Поэтому подобные обвинения мы не принимаем, это является абсолютной неправдой. Там речь идет об антиракетах, собственно, которые были выпущены и которые сами разрушили этот храм.

Спасо-Преображенский кафедральный собор — крупнейший православный храм Одессы — был разрушен в результате российского ракетного удара 23 июля. Тогда был нанесен самый масштабный удар по историческому центру города.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил: «Если бы вы знали, как вас ненавидит Одесса. Не только ненавидит, но и презирает».

В Минобороны России заявили, что собор был разрушен из-за «безграмотных действий операторов украинской ПВО».

Как это было

Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Разрушен крупнейший в городе Спасо-Преображенский собор

Как это было

Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Разрушен крупнейший в городе Спасо-Преображенский собор