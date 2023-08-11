«Верстка»: судебные приставы полностью списывают долги бывших заключенных из отрядов Минобороны

В России судебные приставы начали полностью списывать долги бывших заключенных, воюющих в Украине в подразделениях Минобороны (так называемые отряды «Шторм Z»), пишет «Верстка» со ссылкой на данные картотеки Федеральной службы судебных приставов.

По данным издания, приставы прекращают исполнительные производства по неоплаченным кредитам, государственным пошлинам и гражданским искам в отношении бывших заключенных, зачастую мотивируя это тем, что они якобы не смогли найти источника дохода у должника, его имущество или самого должника.

Так, например, тамбовский пристав в один день прекратила производства по взысканию 639 тысяч рублей в отношении воюющего в Украине Павла Алехина. В мае он стал героем репортажа «Соловьев Лайв», а за полгода до этого его приговорили к 26 годам лишения свободы за разбой и убийство 91-летней пенсионерки. Кроме того, суд взыскал с него 321 тысячу моральной компенсации по гражданскому иску подруги убитой. Теперь Алехина освободили в том числе и от этого долга.

Также «Верстка» обнаружила, что пристав прекратил исполнительное производство по кредитному долгу в размере 9200 рублей в отношении кемеровчанина Владислава Канюса. Летом 2022 года его приговорили к 17 годам колонии строгого режима за убийство Веры Пехтелевой.

Как отметила юрист фонда «Русь Сидящая» Анастасия Сиротина, подобная практика российских приставов не предусмотрена законодательством РФ. В частности, согласно принятым в декабре 2022 года поправкам, участники боевых действий могут лишь рассчитывать на приостановку исполнительных производств.

«Верстка» отмечает, что летом 2022 года вступили в силу поправки в закон «Об исполнительном производстве», которые запретили взыскивать долги из выплат военным и росгвардейцам, участвующим в боевых действиях «за пределами территории Российской Федерации». Однако территории, где воюют бывшие заключенные, с точки зрения российского законодательства являются частью России, пишет издание.

«Это не новая практика, но ранее она была скорее коррупционной, чем „идеологической“. С началом войны государство старается использовать крайнюю бедность населения и завлекать людей на войну, освобождая преступников из колоний, прощая долги, выплачивая суммы, которые человек не заработал бы за всю трудовую жизнь», — заключила юрист Анастасия Буракова.

О вербовке заключенных российских колоний для участия в войне в Украине известно с лета 2022 года. Взамен им обещали помилование и денежные выплаты. Изначально этим занималась ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. В феврале 2023 года он объявил, что компания перестала вербовать заключенных. Как сообщалось, набирать людей на войну в колониях начали от имени Минобороны РФ.

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