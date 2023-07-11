Три года назад полицейские в Кемерово проигнорировали сигнал о жестоком убийстве студентки Веры Пехтелевой Сейчас ее убийца, похоже, освободился из колонии и уехал воевать в Украину, а полицейские избежали реального наказания

Вера Пехтелева Страница Алены Поповой в Facebook

23-летняя студентка из Кемерово Вера Пехтелева была убита в ночь на 14 января 2020 года. В день гибели она поехала за вещами домой к бывшему бойфренду Владиславу Канюсу, с которым рассталась в ноябре 2019 года. Из квартиры девушка уже не вышла — согласно материалам дела, Канюс нанес ей больше 100 травм. Причем первые из них, по словам ее дяди Владимира Пехтелева, на теле студентки появились еще за 12 часов до смерти.

Соседи слышали женские крики из квартиры Канюса. Они сами пытались попасть в квартиру, но им никто не открыл, а также звонили в полицию больше семи раз. В итоге полицейские приехали лишь после того, как брат Канюса с другом и соседи самостоятельно вскрыли дверь, обнаружив в квартире уже мертвую девушку. Канюс, рассказывала мать погибшей Оксана Пехтелева, сидел на полу в ванной и пил водку. Как показала экспертиза Вера Пехтелева погибла по совокупности травм.

Подробности дела Веры Пехтелевой 23-летнюю Веру Пехтелеву из Кемерово несколько часов убивали в квартире бывшего бойфренда. Соседи семь раз безрезультатно звонили в полицию Полицейских обвинили в халатности, они могут отделаться штрафом

Изначально в отношении Канюса завели уголовное дело об убийстве по более мягкой части 1 статьи 105 УК РФ, ему грозило до 15 лет лишения свободы. Весной 2021 года семья студентки добилась ужесточения обвинения. Его переквалифицировали на убийство с особой жестокостью — часть 2 статьи 105 УК, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного. Помимо этого, Канюсу предъявили обвинения в незаконном лишении свободы с применением насилия и оружия, а также изнасиловании, соединенном с угрозой убийством.

В июле 2022 года Кемеровский областной суд приговорил Канюса к 17 годам колонии строгого режима и обязал его выплатить родителям погибшей компенсацию в полтора миллиона рублей. Суд признал Канюса виновным только по статье об убийстве с особой жестокостью. По статье об изнасиловании его оправдали, а по статье о незаконном лишении свободы обвинение сняли за истечением срока давности. В последнем слове, как сообщалось, Канюс заявил, что не хотел убивать студентку, и настаивал на том, что это она его провоцировала. На этапе следствия он говорил, что собирался ее припугнуть и раскаялся в содеянном.

Семья Пехтелевой не согласилась с приговором и пыталась его обжаловать. Как сообщала в июне 2023 года правозащитница Алена Попова (она одной из первых предала публичной огласке историю убийства Веры Пехтелевой), недавно по делу Канюса должна была состояться кассация. Однако, по словам родственников погибшей, убийца был освобожден из колонии и уехал воевать в Украину.

Мать погибшей Оксана Пехтелева рассказала, что видела в соцсетях Канюса его фотографии в камуфляже и с оружием. После этого семья обратилась с запросом во ФСИН, где им сообщили, что 28 апреля 2023 года осужденного отправили из исправительной колонии № 44 в Кузбассе в новосибирскую ИК-18, а затем «в распоряжение ГУФСИН по Ростовской области». При этом письмо с ответом на запрос, датированное концом апреля, семья получила только в середине июня.

По словам правозащитницы Алены Поповой и матери погибшей студентки Оксаны Пехтелевой, человек в центре снимка — Владислав Канюс. Когда и где сделана фотография, неизвестно Страница Алены Поповой в Facebook

«То есть кассация еще не состоялась, а он отправился на войну. А дальше что? Помилование», — отмечала Попова. Где сейчас находится Канюс, точно неизвестно. ФСИН не стала сообщать об этом родственникам Веры Пехтелевой.

После убийства студентки в отношении полицейских, которые не приехали на жалобы соседей, также возбудили уголовное дело. Изначально по нему проходили 41-летний начальник смены дежурной части майор Михаил Балашов и 40-летний старший оперативный дежурный капитан Дмитрий Тарицын. По версии следствия, они зарегистрировали сигналы о происшествии, но не организовали незамедлительный выезд оперативной группы для пресечения преступления. Полицейских обвинили в халатности по , однако позже обвинение ужесточили на более суровую .

Позже аналогичное обвинение предъявили еще трем сотрудницам дежурной части кемеровской полиции Марии Пономаревой, Марии Дунаевой и Кристине Юдинцевой. Они, сочло следствие, не прослушали аудиозаписи вызовов, не выяснили у звонивших все обстоятельства конфликта в квартире Канюса и не сообщили информацию оперативным нарядам полиции и Росгвардии.

Рассмотрение дела полицейских несколько раз переносили из-за недомогания фигурантов. Родственники Пехтелевой заявляли, что процесс специально затягивали. Кроме того, по мнению семьи погибшей, суд умышленно не назначил Канюсу более жесткого наказания, чтобы помочь полицейским.

Обвинение запросило для подсудимых реальные сроки — от 2,5 до 3,5 года колонии общего режима. Полицейские просили суд оправдать их. В частности, Балашов заявил, что в случае с убийством Пехтелевой «действовал в рамках тех правовых норм, которые были установлены законодательством РФ».

10 июля 2023 года Заводский районный суд Кемерово приговорил полицейских к условным срокам: Балашову, Тарицыну и Пономаревой назначили два года условно, Дунаевой и Юдинцевой — полтора года условно. Суд также обязал городское управление МВД выплатить родственникам погибшей компенсацию морального ущерба в размере двух миллионов рублей.

Отец убитой студентки Евгений Пехтелев после приговора полицейским заявил, что «наполовину справедливость восторжествовала». Он считает, что подсудимые должны были получить реальные сроки: «Надо было бы по годику дать хотя бы, чтобы поняли, как убивают человека с особой жестокостью и прочувствовали на себе, виноваты они или не виноваты. Они [полицейские] сейчас улыбаются, довольные».

Семья девушки и прокуратура еще не решили, будут ли обжаловать решение суда. По данным NGS42.ru, во время процесса трое диспетчеров были отстранены от работы, а Балашов и Тарицын уволились из полиции.

Правозащитница Алена Попова опубликовала заявление матери убитой о том, что семья Пехтелевых намерена получить информацию о местонахождении Канюса.

Надежды на реальные сроки [полицейским] мы не питали. Борясь три с половиной года за справедливость в нашем деле, мы увидели все скелеты в шкафу нашего правосудия, правоохранительной системы, органов контроля за исполнением наказания. Что тут можно сказать? Наша цель на сегодняшний момент — добиться информации о местонахождении убийцы Верочки.

По словам Поповой, дядя погибшей сообщил ей, что Канюс состоит в группе о том, как эмигрировать в США. «Ну это вишенка просто на этом адском торте», — отметила правозащитница.