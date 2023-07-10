В Кемерово полицейских приговорили к условным срокам по делу об убийстве студентки Веры Пехтелевой
Суд в Кемерово приговорил пятерых сотрудников полиции к условным срокам от 1,5 до 2 лет по делу об убийстве 23-летней студентки Веры Пехтелевой в январе 2020 года.
Обвиняемыми по делу, напоминает ТАСС, проходили майор Михаил Балашов и капитан Дмитрий Тарицын, дежурившие в районном отделе полиции в ночь убийства, а также три диспетчера дежурной части городского УМВД Мария Пономарева, Мария Дунаева и Кристина Юдинцева.
Всем им вменялась ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Соседи несколько раз вызывали полицию в квартиру, где убивали Веру Пехтелеву, однако сотрудники правоохранительных органов так и не приехали.
Балашову, Тарицыну и Пономаревой Заводский районный суд назначил два года условно, Дунаевой и Юдинцевой — 1,5 года условно. Также суд обязал управление МВД в Кемерово выплатить родственникам погибшей компенсацию морального ущерба в размере 2 миллиона рублей, а с каждого подсудимого взыскал по 30 тысяч рублей в счет возмещения процессуальных издержек.
Приговор в силу не вступил и может быть обжалован. В прокуратуре региона, которая просила для подсудимых реальные сроки — от 3,5 до 2,5 года колонии общего режима, сообщили, что решение об апелляции будет принято позднее, после получения мотивировочной части приговора.
Вера Пехтелева была убита в ночь на 14 января 2020 года. В день гибели она поехала к Владиславу Канюсу, с которым недавно рассталась, забрать вещи. Канюс несколько часов избивал Пехтелеву, соседи слышали женские крики из его квартиры и безуспешно пытались вызвать полицию. Тело студентки с многочисленными травмами обнаружили ее отец и брат, когда взломали дверь квартиры.
В июле 2022 года Канюс, не признавший на суде свою вину, был приговорен к 17 годам лишения свободы.
В июне 2023 года родственники Пехтелевой сообщили, что, по их данным, Канюс освобожден из колонии и воюет в Украине.