В Кемерово полицейских приговорили к условным срокам по делу об убийстве студентки Веры Пехтелевой

Суд в Кемерово приговорил пятерых сотрудников полиции к условным срокам от 1,5 до 2 лет по делу об убийстве 23-летней студентки Веры Пехтелевой в январе 2020 года.

Обвиняемыми по делу, напоминает ТАСС, проходили майор Михаил Балашов и капитан Дмитрий Тарицын, дежурившие в районном отделе полиции в ночь убийства, а также три диспетчера дежурной части городского УМВД Мария Пономарева, Мария Дунаева и Кристина Юдинцева.

Всем им вменялась ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Соседи несколько раз вызывали полицию в квартиру, где убивали Веру Пехтелеву, однако сотрудники правоохранительных органов так и не приехали.

Балашову, Тарицыну и Пономаревой Заводский районный суд назначил два года условно, Дунаевой и Юдинцевой — 1,5 года условно. Также суд обязал управление МВД в Кемерово выплатить родственникам погибшей компенсацию морального ущерба в размере 2 миллиона рублей, а с каждого подсудимого взыскал по 30 тысяч рублей в счет возмещения процессуальных издержек.

Приговор в силу не вступил и может быть обжалован. В прокуратуре региона, которая просила для подсудимых реальные сроки — от 3,5 до 2,5 года колонии общего режима, сообщили, что решение об апелляции будет принято позднее, после получения мотивировочной части приговора.

Вера Пехтелева была убита в ночь на 14 января 2020 года. В день гибели она поехала к Владиславу Канюсу, с которым недавно рассталась, забрать вещи. Канюс несколько часов избивал Пехтелеву, соседи слышали женские крики из его квартиры и безуспешно пытались вызвать полицию. Тело студентки с многочисленными травмами обнаружили ее отец и брат, когда взломали дверь квартиры.

В июле 2022 года Канюс, не признавший на суде свою вину, был приговорен к 17 годам лишения свободы.

В июне 2023 года родственники Пехтелевой сообщили, что, по их данным, Канюс освобожден из колонии и воюет в Украине.

Дело об убийстве Веры Пехтелевой

Кемеровский суд дал 17 лет Владиславу Канюсу, который жестоко убил свою бывшую девушку Веру Пехтелеву Семья погибшей считает, что приговор смягчили ради полицейских, которые игнорировали звонки соседей Канюса

Дело об убийстве Веры Пехтелевой

Кемеровский суд дал 17 лет Владиславу Канюсу, который жестоко убил свою бывшую девушку Веру Пехтелеву Семья погибшей считает, что приговор смягчили ради полицейских, которые игнорировали звонки соседей Канюса