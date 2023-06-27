Родственники убитой студентки Веры Пехтелевой рассказали, что ее убийца был освобожден и уехал воевать в Украину. Он отбывал в колонии 17-летний срок

Родственники Веры Пехтелевой — студентки из Кемерово, погибшей в 2020 году, — сообщили, что Владислав Канюс, приговоренный к 17 годам за ее убийство, освобожден из колонии и воюет в Украине.

Мать Веры Пехтелевой Оксана увидела в соцсетях Канюса его фото в камуфляже и с оружием, после чего семья обратилась с запросом во ФСИН. В ведомстве сообщили, что 28 апреля 2023 года осужденный «убыл в распоряжение ГУФСИН по Ростовской области», рассказала правозащитница Алена Попова, сообщает «Дождь».

Письмо из ФСИН, отметила Попова, датировано концом апреля, а семья Пехтелевых получила его только в середине июня. Где сейчас находится Канюс, родственникам погибшей ФСИН не сообщает.

Недавно, по словам правозащитницы, у Канюса должна была состояться кассация. «То есть кассация еще не состоялась, а он отправился на войну. А дальше что? Помилование», — сообщила Попова.

«Кто-нибудь может мне объяснить, как мне с этим жить? Это чудовище, будучи освобожденным от уголовки, сбежав с фронта или перейдя на другую сторону может в любой момент убить из мести каждого из нас, потерпевших», — заявила мать Веры Пехтелевой.

Вера Пехтелева была убита в ночь на 14 января 2020 года. В день гибели она поехала к Владиславу Канюсу, с которым недавно рассталась, забрать вещи. Соседи Канюса слышали раздающиеся из квартиры женские крики и несколько раз звонили в полицию, однако полицейские так и не приехали. Тело Веры Пехтелевой с многочисленными травмами обнаружили ее отец и брат, когда взломали дверь квартиры. Канюс на суде, завершившемся в июле 2022 года, свою вину не признал.

Подробнее о деле Веры Пехтелевой Кемеровский суд дал 17 лет Владиславу Канюсу, который жестоко убил свою бывшую девушку Веру Пехтелеву Семья погибшей считает, что приговор смягчили ради полицейских, которые игнорировали звонки соседей Канюса

Заключенных из российских колоний с середины 2022 года вербовала ЧВК Вагнера, обещая им помилование, если они будут воевать полгода. Позднее появились сообщения, что заключенных собирается вербовать для участия в войне в Украине и Минобороны РФ.

Неоднократно сообщалось, что на свободу, завербовавшись на войну в Украину, вышли фигуранты резонансных дел, например, один из «приморских партизан» Александр Ковтун и ветеринар Дмитрий Каравайчик, осужденный вместе с женой за производство амфетамина. Также известны случаи, когда вернувшиеся с войны бывшие заключенные совершали новые преступления.