Родственники убитой студентки Веры Пехтелевой рассказали, что ее убийца был освобожден и уехал воевать в Украину. Он отбывал в колонии 17-летний срок
Родственники Веры Пехтелевой — студентки из Кемерово, погибшей в 2020 году, — сообщили, что Владислав Канюс, приговоренный к 17 годам за ее убийство, освобожден из колонии и воюет в Украине.
Мать Веры Пехтелевой Оксана увидела в соцсетях Канюса его фото в камуфляже и с оружием, после чего семья обратилась с запросом во ФСИН. В ведомстве сообщили, что 28 апреля 2023 года осужденный «убыл в распоряжение ГУФСИН по Ростовской области», рассказала правозащитница Алена Попова, сообщает «Дождь».
Письмо из ФСИН, отметила Попова, датировано концом апреля, а семья Пехтелевых получила его только в середине июня. Где сейчас находится Канюс, родственникам погибшей ФСИН не сообщает.
Недавно, по словам правозащитницы, у Канюса должна была состояться кассация. «То есть кассация еще не состоялась, а он отправился на войну. А дальше что? Помилование», — сообщила Попова.
«Кто-нибудь может мне объяснить, как мне с этим жить? Это чудовище, будучи освобожденным от уголовки, сбежав с фронта или перейдя на другую сторону может в любой момент убить из мести каждого из нас, потерпевших», — заявила мать Веры Пехтелевой.
Вера Пехтелева была убита в ночь на 14 января 2020 года. В день гибели она поехала к Владиславу Канюсу, с которым недавно рассталась, забрать вещи. Соседи Канюса слышали раздающиеся из квартиры женские крики и несколько раз звонили в полицию, однако полицейские так и не приехали. Тело Веры Пехтелевой с многочисленными травмами обнаружили ее отец и брат, когда взломали дверь квартиры. Канюс на суде, завершившемся в июле 2022 года, свою вину не признал.
Заключенных из российских колоний с середины 2022 года вербовала ЧВК Вагнера, обещая им помилование, если они будут воевать полгода. Позднее появились сообщения, что заключенных собирается вербовать для участия в войне в Украине и Минобороны РФ.
Неоднократно сообщалось, что на свободу, завербовавшись на войну в Украину, вышли фигуранты резонансных дел, например, один из «приморских партизан» Александр Ковтун и ветеринар Дмитрий Каравайчик, осужденный вместе с женой за производство амфетамина. Также известны случаи, когда вернувшиеся с войны бывшие заключенные совершали новые преступления.