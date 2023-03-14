Путин помиловал бывшую учительницу физики из Петербурга. Вместе с мужем, завербовавшимся в ЧВК Вагнера, она была осуждена за производство амфетамина

Жительница Санкт-Петербурга Диана Грибовская, осужденная в 2018 году вместе с мужем Дмитрием Каравайчиком по делу о производстве и сбыте наркотиков в особо крупных размерах, помилована президентом РФ.

Об этом «Ротонде» сообщил отец Дианы Грибовской, капитан 1-го ранга Владимир Грибовский. В июле 2019 года суд назначил Грибовской, работавшей учительницей физики в школе, 16 лет лишения свободы, а ее мужу — ветеринару Дмитрию Каравайчику — 17 лет лишения свободы.

Каравайчик, которого журналисты сравнивали с главным героем сериала «Во все тяжкие», школьным учителем Уолтером Уайтом, утверждал, что амфетамин ему подбросили сотрудники полиции, а сам он под видом наркотика продавал толченые таблетки, чтобы найти деньги на разработку протезов для животных.

В январе 2023 года стало известно, что Каравайчик завербовался в ЧВК Вагнера и участвует в боевых действиях в Украине. Фотографии Каравайчика и других бывших заключенных опубликовал медиаресурс, связанный с основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным. Утверждалось, что на снимках люди, которые входили в первую группу завербованных ЧВК Вагнера заключенных, они отслужили полгода и получили помилование.

На каком основании была помилована Диана Грибовская, не уточняется. Ее отец лишь заявил, что это произошло «по совокупности улик». «И Дима [Каравайчик] попросил, и мы попросили», — сказал Владимир Грибовский. Диана Грибовская не ответила на просьбу журналистов «Ротонды» об интервью и удалила свою страницу во «ВКонтакте».

Сообщения о том, что ЧВК Вагнера вербует на войну с Украиной российских заключенных, обещая им помилование, если они провоюют полгода, стали появляться летом 2022 года. В начале февраля владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что вербовка заключенных в колониях прекращена.

Журналистка и член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева сообщала, что заключенных, вступивших в ЧВК Вагнера, освобождают из колоний на основании засекреченных президентских указов о помиловании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующие вопросы, ограничился заявлением, что процедура помилования заключенных проходит в соответствии с российскими законами. По российской Конституции, помилование является исключительным полномочием президента РФ.

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