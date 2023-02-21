В Приморском крае нашли могилу погибшего в Украине «партизана» Александра Ковтуна. Друзья считают, что он пошел на войну, «потому что не мог больше сидеть»

Журналисты «Новой газеты Европа» обнаружили на мусульманском кладбище в Тавричанке Приморского края могилу Александра Ковтуна — одного из лидеров «приморских партизан». Ковтун, приговоренный к 25 годам лишения свободы, был завербован в ЧВК Вагнера в колонии и погиб в Украине.

О смерти Ковтуна 17 февраля сообщил канал правовой и криминальной информации «Объединенный правовой союз» из Приморского края («ОПС-медиа»). Никакие подробности тогда не уточнялись, официальные лица гибель Ковтуна не комментировали.

Как установили журналисты «Новой газеты Европа», Ковтун захоронен на мусульманском кладбище в Тавричанке Приморского края. На могильной плите написано лишь имя Сайфулла, которое он взял в 2012 году, приняв ислам, и даты рождения и смерти.

Дата рождения совпадает с датой рождения Ковтуна, датой смерти указано 29 января 2023 года. Эту же дата фигурирует на справке о смерти Ковтуна, фото которой 19 февраля опубликовал исламский активист Салман Север. В справке говорится, что Ковтун погиб 29 января в результате «травмы неуточненного органа грудной полости».

По данным «ОПС-медиа», родственникам Ковтуна передали две медали, которые он получил в ЧВК Вагнера. Одна из этих наград — от Минобороны РФ, вторая — от ЧВК Вагнера.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

После того, как стало известно о гибели Ковтуна в Украине, «Медиазона» поговорила с его знакомыми, которые выразили недоумение тем, что лидер «приморских партизан» согласился поехать на войну.

Так, правозащитник Иван Асташин, с которым переписывался Ковтун, рассказал, что лидер «приморских партизан» ждал перевода в другую колонию. По словам Асташина, Ковтун писал ему о визите вербовщиков из ЧВК Вагнера в его колонию, но о том, что он собирается отправиться на войну, речи не шло.

«Приморский партизан», рассказал Асташин, также спрашивал, не слышал ли он, что ЧВК Вагнера вывозит заключенных из колоний для расправы. Асташин уверяет, что Ковтун поддерживал Украину и надеялся, что ее победа «поспособствует краху российского режима». Последний раз Асташин общался с Ковтуном 28 октября.

Группировка «приморских партизан» в феврале — июне 2010 года нападала на сотрудников милиции в Приморском крае. Ковтуна и других участников группировки обвинили в убийстве двух милиционеров и четырех производителей наркотиков, а также в ранении еще шести милиционеров, угоне нескольких автомобилей и кражах. «Приморских партизан» задержали в июне 2010 года. Незадолго до этого они записали видеообращение, в котором заявили, что ведут борьбу с милицией из-за того, что она крышует наркобизнес, проституцию, незаконные лесозаготовки, а также фальсифицирует уголовные дела. В 2014 году Александра Ковтуна приговорили к пожизненному лишению свободы. После этого дело несколько раз пересматривали, в том числе отменяли оправдательный приговор, но в 2018 году Ковтуну окончательно назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет. Во время суда Ковтун

«Медиазона» также связалась с девушкой, которая состояла в переписке и дружила с Ковтуном. Она рассказала, что в зону боевых действий «приморского партизана» отправили во второй половине декабря, о чем ей стало известно уже после гибели Ковтуна.

По ее словам, «приморский партизан» добровольно завербовался в ЧВК Вагнера, причем ему пришлось настаивать, чтобы его взяли. «Он поехал не потому, что он хотел воевать за Путина, за родину, еще какие-то странные ценности, которые навязывают. Он поехал, потому что он не мог больше сидеть. То есть он пытался выбраться на свободу любыми способами», — считает она.

Читайте также

«Я вас живыми забираю. Но не всегда живыми возвращаю» Посмотрите, как Евгений Пригожин вербует заключенных на войну в Украине. Видео и расшифровка

Читайте также

«Я вас живыми забираю. Но не всегда живыми возвращаю» Посмотрите, как Евгений Пригожин вербует заключенных на войну в Украине. Видео и расшифровка