Подозреваемому в убийстве студентки Веры Пехтелевой из Кемерово ужесточат обвинение

Ленинский районный суд города Кемерово постановил вернуть в прокуратуру уголовное дело в отношении местного жителя Владислава Канюса, обвиняемого в убийстве 23-летней студентки Веры Пехтелевой.

Таким образом, сообщает ТАСС, судья Наталья Петрова удовлетворила ходатайство государственного обвинителя, требовавшего переквалифицировать обвинение на более тяжкое — убийство, совершенное с особой жестокостью.

По первоначальному обвинению Канюсу грозило до 15 лет лишения свободы, в новой версии обвинения этот срок может вырасти до 20 лет.

«Суд пришел к выводу, что в процессе убийства Пехтелева подвергалась длительному истязанию, ей причинялись особые мучения, страдания, о чем свидетельствует количество причиненных еще при жизни телесных повреждений. <…> Суд постановил уголовное дело Канюса возвратить прокурору для устранения препятствий для его рассмотрения судом», — цитирует ТАСС постановление судьи.

По словам Петровой, погибшей девушке были причинены не менее 111 травм и телесных повреждений.

Во время заседания 17 марта в суде также были оглашены показания Канюса, которые он давал на этапе следствия. В них он раскаялся в содеянном и заявил, что не хотел убивать девушку, а планировал ее только припугнуть.

Вера Пехтелева погибла в январе 2020 года. Ее несколько часов жестоко избивал бывший бойфренд Владислав Канюс. Соседи по дому, слышавшие крики девушки, семь раз звонили в полицию с просьбой о помощи, но на вызов никто не приехал. В итоге жители дома сами взломали дверь в квартиру, где избивали Пехтелеву, но к этому моменту она уже была мертва.

Помимо возбуждения уголовного дела об убийстве, правоохранительные органы обвинили в халатности двух полицейских Дмитрия Тарицына и Михаила Балашова, принявших сигнал об избиении девушки, но не отправивших группу для проверки информации. В конце февраля их уголовное дело также вернули в прокуратуру для ужесточения обвинения.