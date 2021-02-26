Полицейским, не приехавшим на вызов об убийстве студентки в Кемерово, ужесточат обвинение

Ленинский районный суд Кемерово вернул в прокуратуру уголовное дело двух местных полицейских, обвиняемых в халатности из-за гибели 23-летней студентки Кузбасского государственного технического университета Веры Пехтелевой.

Как сообщает ТАСС, суд удовлетворил соответствующее ходатайство гособвинителя, потребовавшего переквалифицировать обвинение полицейским на более тяжкое.

Вера Пехтелева погибла в январе 2020 года. Ее несколько часов жестоко избивал бывший бойфренд Владислав Канюс. Соседи по дому, слышавшие крики девушки, семь раз звонили в полицию с просьбой о помощи, но на вызов никто не приехал. В итоге жители дома сами взломали дверь в квартиру, где избивали Пехтелеву, но к этому моменту она уже была мертва. Канюса задержали и обвинили в убийстве.

Двух полицейских Дмитрия Тарицына и Михаила Балашова, принявших сигнал об избиении девушки, но не отправивших группу для проверки информации, обвинили в халатности. По части 1 статьи 293 УК им грозит штраф до 120 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, либо до трех месяцев ареста. Однако гособвинение считает, что их дело нужно переквалифицировать на часть 2 той же статьи — о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. По ней им может грозить до пяти лет лишения свободы.