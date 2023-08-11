Россия нанесла удар по Киеву. Обломки ракеты упали на детскую больницу
Российские войска нанесли новый ракетный удар по территории Украины.
По информации командования Воздушных сил ВСУ, около 10:00 11 августа были зафиксированы пуски аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал» с МиГ-31К в направлении Киевской области.
Также тревога объявлялась в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. По его данным, обломки ракеты упали на территорию одной из детских больниц.
Пострадавших и разрушений нет, добавил он.
Начальник военной администрации Киева Сергей Попко уточнил, что обломки ракет упали в Днепровском и Оболонском районах, в том числе в одном из жилых массивов. Возникшее возгорание оперативно ликвидировали.
Местные власти сообщали о звуках взрывов и работе ПВО в Хмельницкой и Винницкой областях.