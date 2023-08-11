«Би-би-си»: российский офицер сбежал в Литву и запросил политическое убежище

Лейтенант Вооруженных сил РФ Иван Королев нелегально перешел границу Литвы и запросил политическое убежище. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си», с которой связался сам Королев.

Военнослужащий служил в войсковой части 59313-39 — это «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа». В обычное время эта часть дислоцируется в поселке Тейсин Хабаровского края, отмечает «Би-би-си».

Издание пишет, что Королев сумел добраться до Вильнюса, где был задержан оперативниками литовской погранслужбы на вильнюсском автовокзале 10 августа. После этого его вернули на приграничный КПП, где он находился еще сутки.

По словам Королева, 3 августа он принял решение покинуть России из-за того, что не хочет участвовать «в кровопролитной войне».

«Я принимал участие в , но находился все это время на территории Российской Федерации. На территории Украины я не был, Мы занимались обеспечением российских войск боеприпасами. Мы принимали боеприпасы со всей России, со всех частей, со всех арсеналов и распределяли их бригадам, частям непосредственно в Украину», — сказал он.

Он добавил, что был заместителем начальника склада учетно-операционного отделения полевого артиллерийского склада. Его заявление о запросе убежища было принято к рассмотрению, после чего его отправили миграционный центр в Пабраде.

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