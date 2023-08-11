Художнику Филиппу Козлову, известному под псевдонимом Philippenzo, повторно назначили административный арест 15 суток по статье о неповиновении полиции, сообщает SOTAvision со ссылкой на активистов, приехавших поддержать Козлова в спецприемнике.

По словам художника, в суд его доставили 10 августа. Процесс прошел без адвоката Козлова. SOTAvision уточняется, что заседание суда состоялось еще до окончания срока первого ареста художника.

Козлова задержали 29 июля, когда он вернулся в Россию из Грузии. Тогда на него также составили протокол о неповиновении полиции и арестовали на 15 суток.

Philippenzo известен как автор граффити с политическими высказываниями, в том числе широкую известность ему принесли работы «Изроссилование», «Поцелуи» и «Цинк наш». «Русская служба Би-би-си» писала, что на Козлова неоднократно составляли протоколы о «дискредитации» российской армии.

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