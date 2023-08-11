В Украине решили уволить всех руководителей областных военкоматов

Власти Украины решили уволить всех руководителей областных военкоматов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

По словам президента, в Украине завели 112 уголовных дел в отношении сотрудников военкоматов, а 33 человека получили статус подозреваемых. Зеленский заявил, что уволенных военкомов должны заменить ветераны войны.

«Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена. Воины, которые прошли фронт или не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, — именно им можно доверить эту систему комплектования», — заявил Зеленский по итогами специального заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Реализацию этого решения президент поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Перед назначением новых руководителей военкоматов их будет проверять Служба безопасности Украины.

Во второй половине июля 2023 года стало известно о задержании бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова, у которого нашли недвижимость в Испании стоимостью более четырех миллионов евро. Его подозревают в незаконном обогащении и умышленном уклонении от несения службы. По версии следствия, военком давал указания подчиненным за вознаграждение не мобилизовывать некоторых людей. Отстранить Борисова от должности поручил лично Владимир Зеленский. Борисова арестовали 25 июля.

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