Обвиняемый по делу о взрыве в Сергиевом Посаде назвал причиной произошедшего диверсию

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел из-за диверсии. Об этом заявил технический директор компании «Пиро-России» Сергей Чанкаев в Сергиево-Посадском городском суде, где рассматривалось ходатайство следствия о его аресте.

«Считаю, что это была диверсия, других причин быть не могло», — приводит его слова «Интерфакс».

Чанкаев также заявил, что не признает вину. Суд согласился с требованием следствия и отправил Чанкаев под арест на два месяца. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ)

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде произошел 9 августа. По последним данным властей, из-за взрыва погибла одна женщина, пострадали 84 человека, пропавшими без вести числятся восемь человек. Телеграм-каналы Baza и «112» писали, что на месте взрыва нашли более 100 фрагментов тел. Повреждения получили 397 квартир, 20 частных домов, 184 автомобиля.

По версии следствия взрыв произошел на пиротехниеском складе компании «Пиро-Росс», техническим директором которой является Чанкаев. Он был задержан после взрыва. Baza писала, что среди версий взрыва — нарушение промышленной безопасности опасных производственных объектов, диверсия и удар беспилотника.

Журналист «Радио Свобода» Марк Крутов опубликовал спутниковый снимок, сделанный 10 августа над территорией завода. На кадре видно, что эпицентр взрыва находился не в здании «Пиро-Росс», а в соседнем строении. «Агентство» отмечает, что этот снимок ставит под сомнение версию следствия, что взрыв произошел на складе «Пиро-Росс».

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