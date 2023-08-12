Минобороны РФ заявило, что отразило атаку 20 беспилотников в аннексированном Крыму

В ночь на 12 августа аннексированный Крым подвергся атаке 20 беспилотников, заявила пресс-служба Минобороны России.

Согласно ведомству, четырнадцать БПЛА были уничтожены средствами ПВО, шесть — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. По данным Минобороны, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

О работе ПВО над несколькими районами полуостровом ранее сообщал советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков. Также ночью было перекрыто движение на Крымском мосту. Оно было приостановлено в 1:30 и восстановлено в 3:15.

В телеграм-канале «Крымский ветер» были опубликованы, как утверждается, кадры ночной атаки на поселок Новоозерный на западе аннексированного полуострова. По данным канала, там находится российская военная база хранения с большим количеством техники.

В последние недели Крым регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 10 августа Минобороны России заявило об отбитой атаке на аннексированный Севастополь. Согласно ведомству, два БПЛА были сбиты ПВО, еще девять — подавлены средствами РЭБ. До этого Минобороны отчитывалось об отбитых атаках на полуостров 4 августа и 30 июля.

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