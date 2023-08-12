В Одессе 12 августа официально открыли для купания шесть пляжей, сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

По его словам, пляжи будут доступны с восьми часов утра до восьми часов вечера. Их будут закрывать на время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов и во время шторма от двух баллов.

Мэр Одессы Геннадий Труханов добавил, что на случай тревоги рядом с пляжами предусмотрены укрытия, а в воде — специальные сетки, исключающие попадание мин. Также Труханов подчеркнул, что не прошедшие проверку пляжи опасны для посещения.

«Наша задача — подготовить всю необходимую инфраструктуру. Однако, по моему личному мнению, пляжный отдых — именно отдых — немного не ко времени, пока наши защитники сражаются за каждый метр украинской земли», — отметил мэр.

Украинское издание NV уточнило, что пляжи в Одессе официально были закрыты с начала полномасштабного вторжения России в Украину, в частности из-за угрозы выброса на берег дрейфующих морских мин. При этом люди все равно их посещали и купались. Несколько отдыхающих погибли из-за подрыва мин, пишет издание.

Ранее агентство УНИАН писало, что открыть некоторые пляжи власти Одессы планировали в еще июне, однако это пришлось отложить из-за прорыва плотины Каховской ГЭС. 18 июня горсовет Одессы сообщил, что пляжи города были признаны непригодными для купания в связи с существенным ухудшением состояния воды и опасностью для здоровья людей.

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