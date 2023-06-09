На побережье Одесской области вынесло обломки жилых домов, мебель, бытовую технику и мины. Это последствия катастрофы на Каховской ГЭС

Одесса, 9 июня 2023 года Oleksandr Gimanov / AFP / Scanpix / LETA

На пляжи Одесской области начали приплывать части жилых домов из Херсонской области, подвергшейся затоплению из-за плотины Каховской ГЭС. Как сообщает «Думская», возле села Новая Дофиновка под Одессой заметили каркасы домов.

К побережью Черного моря вблизи Одессы на обломках жилых домов течением прибило собаку, которая, как предполагается, приплыла из Херсонской области. На видеозаписи, появившейся в соцсетях, очевидцы говорят, что собака пострадала в водовороте.

Внимание. На записи есть мат.

На фотографиях и видеозаписях, сделанных на побережье в Одесской области, видна различная мебель и бытовая техника, например, диван, кровать и холодильник. На городском пляже Черноморска замечен уличный туалет. К берегу прибило деревья, кустарники, подводную растительность, в мусоре встречаются морские животные. Как отмечают украинские журналисты, жители Одессы загорают и купаются на пляжах, несмотря на загрязнение.

Оперативное командование «Юг» Сухопутных войск ВСУ опубликовало видеозапись, на которой видно, как выглядело Черное море у побережья Одесской области 8 июня. Представитель командования Наталья Гуменюк подтвердила, что фрагменты домов, смытых в результате разрушения Каховской ГЭС, дрейфуют из Херсонской области к побережью Одессы.

Одесская область. Последствия затопления, вызванного разрушением плотины Каховской ГЭС Оперативне командування «Південь» СВ ЗСУ

Также до побережья Одесской области доплыли разнообразные мины, которые смыло водой с минных полей в Херсонской области, пишет «Думская». К примеру, на берегу нашли якорную речную мину ЯРМ, предназначенную для поражения плавательных средств морского десанта. Как заявила представитель оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк, эти мины «могут столкнуться с морскими минами, которыми замусорены территориальные воды Украины», что создает дополнительную угрозу.

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