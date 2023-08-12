Главы Минобороны и «Росатома» осмотрели Центральный полигон на архипелаге Новая Земля. В советские годы там проводились испытания ядерного оружия

Министр обороны Сергей Шойгу вместе с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым «совершил облет» Центрального полигона РФ на архипелаге Новая Земля, сообщает пресс-служба военного ведомства.

В заявлении Минобороны уточняется, что с 1954 по 1990 год на этом полигоне проводились испытания ядерного оружия, в общей сложности было проведено 132 ядерных взрыва. Сейчас, согласно ведомству, основными задачами полигона являются подготовка и проведение испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники.

В то же время журналист Дмитрий Колезев напомнил, что в конце февраля президент России Владимир Путин говорил, что «некоторые деятели» в Вашингтоне задумываются «о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия». Президент тогда заявил, что если США это сделают, то РФ сделает то же самое.

В феврале 2023 Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в договоре с США о сокращении стратегических вооружений, который устанавливал, что каждая из стран может иметь только ограниченное количество ядерных боеголовок и баллистических ракет, способных нести ядерное оружие.

Среди прочего президент мотивировал свое решение тем, что США якобы задумываются о возможности испытаний американского ядерного оружия. По его словам, он тогда поручил Минобороны и «Росатому» подготовиться к возможным испытаниям российского ядерного оружия.

Последнее ядерное испытание в США провели 23 сентября 1992 года. В 1996 году был принят Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Его подписали 185 государств, из которых 170, в том числе Россия, ратифицировали это договор. США этого не сделали, из-за чего он так и не вступил в силу. Тем не менее испытания никто не проводит, кроме КНДР.

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