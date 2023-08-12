Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что еще одна ракета была сбита над Керченским проливом
Источник: Сергей Аксенов
Над Керченским проливом была сбита еще одна украинская ракета, заявил глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов. Ранее он сообщал о двух сбитых ракетах в районе Крымского моста.
В свою очередь телеграм-канал «Крымский ветер» уточнил, что на мосту снова поставили дымовую завесу. Также сообщается, что движение по мосту в третий раз перекрыли.
Минобороны России утверждает, что ВСУ снова атаковали мост переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200. Согласно ведомству, ракета была обнаружены и сбита в воздухе. Разрушений и пострадавших нет, добавили в Минобороны.
МИД России «решительно осудил» атаки на Крымский мост. В заявлении ведомства говорится, что такие «варварские акции» со стороны ВСУ «не останутся без ответа».