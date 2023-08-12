Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что еще одна ракета была сбита над Керченским проливом

Над Керченским проливом была сбита еще одна украинская ракета, заявил глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов. Ранее он сообщал о двух сбитых ракетах в районе Крымского моста.

В свою очередь телеграм-канал «Крымский ветер» уточнил, что на мосту снова поставили дымовую завесу. Также сообщается, что движение по мосту в третий раз перекрыли.

Минобороны России утверждает, что ВСУ снова атаковали мост переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200. Согласно ведомству, ракета была обнаружены и сбита в воздухе. Разрушений и пострадавших нет, добавили в Минобороны.

ВСУ атаковали ракетами Крымский мост. Вот как это выглядело Meduza

МИД России «решительно осудил» атаки на Крымский мост. В заявлении ведомства говорится, что такие «варварские акции» со стороны ВСУ «не останутся без ответа».

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