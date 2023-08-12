Над Крымским мостом заметили дым. Глава аннексированного Крыма заявил, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе Керченского пролива силами ПВО были сбиты две ракеты. По его данным, Крымский мост не поврежден.

Ранее телеграм-каналы стали публиковать кадры Крымского моста, на которых виден дым. Советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков объяснил это работой спецслужб: «Была поставлена дымовая завеса», — написал он.

В свою очередь Минобороны России утверждает, что Украина пыталась атаковать Крымский мост зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Ее перехватили в воздухе. Разрушений и пострадавших нет, добавили в ведомстве.

Согласно каналу «Крымский мост», движение на мосту было перекрыто в районе 12:36.

Сообщения о задымленнии в районе Крымского моста глава офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал, выложив в своем телеграм-канале песню Beatles «Yellow Submarine». Возможно, это намек на то, что мост был атакован морскими дронами.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на Крымском мосту произошло два взрыва. В результате последнего, который произошел в ночь на 17 июня 2023 года, погибли два человека, один пострадал.

Кроме того, взрыв повредил автодорожную часть моста. Российские власти рассчитывают ее восстановить в течение осени.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов позднее заявил, что украинские спецслужбы «принимали участие» в обоих взрывах на Крымском мосту.

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